Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.

В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

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