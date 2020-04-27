Общество
РБКВ Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
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Совет Федерации проверит действия сенатора Людмилы Нарусовой на конфликт интересов
Эхо Москвывчера в 17:05
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Политика
Число зараженных коронавирусом на авианосце США достигло 955 человек
ИА Красная Весна вчера в 14:06
Общество
В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI
Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество
Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Здоровье
27 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперативного штаба на утро понедельника, 27 апреля, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:26
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно снова сменило курс
Piter.tv 26 апреля в 06:29
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК вчера в 11:11
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс вчера в 18:22
Общество
Помощник руководителя Россельхознадзора Натаров уволен
Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза.
Ведомости вчера в 11:32
Гаджеты
AMD внедрит поддержку DDR5 в потребительском сегменте в 2022 году
Скорее всего, флагманские настольные процессоры AMD образца 2022 года будут использовать архитектуру Zen 4. Попутно предусматривается врождённая поддержка интерфейса USB 4.0.
3DNews вчера в 02:50
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур 26 апреля в 00:19
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 18:37
Происшествия
Более 50 медиков заразились коронавирусом в Новосибирской области
По данным властей, более 3,8 тыс. сотрудников медицинских организаций протестированы на коронавирус.
Алтапресс вчера в 23:46
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru вчера в 06:00
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
Армия и оружие
Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 25 апреля в 09:20
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали еще три пансионата в Италии
По состоянию на 26 апреля российские военные вместе с итальянской стороной продезинфицировали пансионаты для пожилых в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РБК 26 апреля в 02:15
Здоровье
Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом
В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия вчера в 08:00
Авто
Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе шин
Журналисты портала «НьюИнформ» поинтересовались у автоэкспертов, на что следует обратить внимание при покупке нового комплекта шин.
110km.ru 25 апреля в 13:21
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Политика
Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу
Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .
Российская газета вчера в 06:33
Общество
Бурков рассказал, почему в Омск продолжают летать самолеты
Сегодня в эфире студии «Радио России» губернатор Омской области Александр Бурков ответил на вопрос омички, почему в регион продолжают летать самолеты, и не проще ли изолировать приезжающих, а не все население Омска.
Город55.ру вчера в 22:52
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние летней жары на пандемию
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что доказательств влияния жары на распространение возбудителя коронавируса нет, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты 00:27
Общество
Акцию «Бессмертный полк» в России 9 мая проведут онлайн
Бел.Ру вчера в 07:14
Здоровье
Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru вчера в 20:40
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com вчера в 08:11