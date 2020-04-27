Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.

В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 51

Общество Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru. 23

Здоровье 27 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае По информации оперативного штаба на утро понедельника, 27 апреля, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 8

Гаджеты AMD внедрит поддержку DDR5 в потребительском сегменте в 2022 году Скорее всего, флагманские настольные процессоры AMD образца 2022 года будут использовать архитектуру Zen 4. Попутно предусматривается врождённая поддержка интерфейса USB 4.0.

Транспорт Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы. 20

Происшествия В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. 15

Происшествия В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. 70

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Общество Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. 7

Армия и оружие Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

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Общество Бурков рассказал, почему в Омск продолжают летать самолеты Сегодня в эфире студии «Радио России» губернатор Омской области Александр Бурков ответил на вопрос омички, почему в регион продолжают летать самолеты, и не проще ли изолировать приезжающих, а не все население Омска. 2

Общество В Гидрометцентре оценили влияние летней жары на пандемию Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что доказательств влияния жары на распространение возбудителя коронавируса нет, пишет Российская газета.