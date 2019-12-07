Энергетика
ИзвестияВ Совфеде раскритиковали предложение «Нафтогаза» по газовому спору
Предложение «Нафтогаза» засчитывать новые поставки в счет долга, который был присужден в пользу Украины Стокгольмским арбитражем, «неправильно» и оно может быть отвергнуто. Об этом в субботу, 7 декабря, рассказал первый зампред Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
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Клопп сообщил, что «Ливерпуль» может подписать нападающего в январе
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб может рассмотреть усиление позиции центрального нападающего в случае ухода 19-летнего Риана Брустера на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Хоккей
«Адмирал» в серии буллитов обыграл «Куньлунь»
Общество
В США задержали шестерых саудовцев после стрельбы на базе ВМС
ФБР задержало шестерых граждан Саудовской Аравии для допроса после стрельбы, устроенной военным Мохаммедом Саидом Альшамрани, убившим трех человек около аэродрома военно-морских сил США в городе Пенсакола штата Флорида.
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Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
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В Минске митингуют против углубления интеграции России и Белоруссии
Белорусская националистическая оппозиция проводит сегодня, 7 декабря, в Минске акцию протеста против объединения Белоруссии с Российской Федерацией.
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Эксперимент с новым брендом Jetta признан удачным
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ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Гаджеты
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году
Недавно сообщалось, что «яблочная» компания в следующем году представит пять моделей, одним из которых окажется бюджетный iPhone SE 2. Ресурсу AppleHub удалось узнать характеристики и цены на будущие новинки.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Футбол
В «Оренбурге» опровергли информацию о том, что Кирьяков возглавит команду
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев опроверг информацию о том, что Сергей Кирьяков сменит Владимира Федотова на посту главного тренера команды.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Политика
Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
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В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Футбол
Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
Здоровье
Названы фрукты, которые нужно употреблять при онкологии
Общество
Уехавший жить в США Максим Покровский заявил о деградации России
Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным наедине
Бывший украинский лидер Петр Порошенко предостерег нынешнего главу Незалежной Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным один на один на предстоящем саммите в "нормандском формате" в Париже.
Армия и оружие
Эксперт раскрыл план США по созданию новой ядерной триады
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Шоу-бизнес
Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей
По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.
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Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.