Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Совфеде раскритиковали предложение «Нафтогаза» по газовому спору

Предложение «Нафтогаза» засчитывать новые поставки в счет долга, который был присужден в пользу Украины Стокгольмским арбитражем, «неправильно» и оно может быть отвергнуто. Об этом в субботу, 7 декабря, рассказал первый зампред Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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В Совфеде оценили предложение «Нафтогаза» по газовому спору

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В Совфеде оценили предложение «Нафтогаза» по газовому спору

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В Совфеде раскритиковали предложение «Нафтогаза» по газовому спору

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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Вечерняя Москва вчера в 09:20
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Футбол

Клопп сообщил, что «Ливерпуль» может подписать нападающего в январе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб может рассмотреть усиление позиции центрального нападающего в случае ухода 19-летнего Риана Брустера на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Чемпионат 03:30
Хоккей

«Адмирал» в серии буллитов обыграл «Куньлунь»

ProstoProSport 05:00
Общество

В США задержали шестерых саудовцев после стрельбы на базе ВМС

ФБР задержало шестерых граждан Саудовской Аравии для допроса после стрельбы, устроенной военным Мохаммедом Саидом Альшамрани, убившим трех человек около аэродрома военно-морских сил США в городе Пенсакола штата Флорида.
Газета.Ru 05:25
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Политика

В Минске митингуют против углубления интеграции России и Белоруссии

Белорусская националистическая оппозиция проводит сегодня, 7 декабря, в Минске акцию протеста против объединения Белоруссии с Российской Федерацией.
REGNUM 05:25
Происшествия

В Москве автомобиль сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК

Lenta.ru 00:45
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

ТАСС вчера в 09:24
Авто

Эксперимент с новым брендом Jetta признан удачным

Драйв вчера в 10:34
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 05 декабря в 11:04
Гаджеты

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Недавно сообщалось, что «яблочная» компания в следующем году представит пять моделей, одним из которых окажется бюджетный iPhone SE 2. Ресурсу AppleHub удалось узнать характеристики и цены на будущие новинки.
Astera 05 декабря в 08:16
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Футбол

В «Оренбурге» опровергли информацию о том, что Кирьяков возглавит команду

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев опроверг информацию о том, что Сергей Кирьяков сменит Владимира Федотова на посту главного тренера команды.
RT на русском 05:35
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика

Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:03
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

РИА Новости 01:24
Общество

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Интерфакс 02:48
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM вчера в 15:58
Футбол

Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
RT на русском 04:52
Здоровье

Названы фрукты, которые нужно употреблять при онкологии

Live24 вчера в 00:39
Общество

Уехавший жить в США Максим Покровский заявил о деградации России

Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
Культуромания вчера в 08:37
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным наедине

Бывший украинский лидер Петр Порошенко предостерег нынешнего главу Незалежной Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным один на один на предстоящем саммите в "нормандском формате" в Париже.
Народные новости вчера в 12:53
Армия и оружие

Эксперт раскрыл план США по созданию новой ядерной триады

Военное дело 03:28
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания 05 декабря в 14:30
Шоу-бизнес

Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей

По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.
Рамблер вчера в 13:38
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 04 декабря в 12:26
Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:41
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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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