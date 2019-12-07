Предложение «Нафтогаза» засчитывать новые поставки в счет долга, который был присужден в пользу Украины Стокгольмским арбитражем, «неправильно» и оно может быть отвергнуто. Об этом в субботу, 7 декабря, рассказал первый зампред Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Совфеде раскритиковали предложение «Нафтогаза» по газовому спору

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