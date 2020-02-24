Общество
РИА НовостиВ Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
Размер пенсии гражданина России может уменьшиться только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку, заявила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в интервью "Парламентской газете".
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Культура
Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн
Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Общество
Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю
Буддисты России встречают 24 февраля Новый год по лунному календарю - год Белой металлической мыши.
Политика
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Музыка
Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»
За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Экономика
В Малави пересматривают бюджет с учетом повторных президентских выборов
Согласно новому бюджету, который пересмотрен с учетом предстоящих повторных выборов президента Малави, финансовый план увеличился на 100 млрд малавийских квачей и составит не 1,74 трлн, а 1,84 трлн квачей.
Политика
Партия Меркель занимает третье место на выборах в парламент Гамбурга
Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 11,2%, занимая третье место.
Культура
Московские проекты вошли в число претендентов на престижную премию MIPIM Awards
Среди претендентов на престижную премию — проект развития территории Бадаевского завода, который ранее уже получал международное признание и высокие оценки зарубежных экспертов в области архитектуры Как отмечают эксперты, MIPIM Awards — одна из самых известных международных наград в области недвижимости и городского развития.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Армия и оружие
Американский эсминец зашел в Черное море
Политика
Четыре провинции КНР понизили уровень угрозы распространения коронавируса
Четыре китайские провинции объявили о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные медицинские власти.
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в Ханау.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти
Армия и оружие
«Оборонные» акции: лучший подарок на 23 февраля
Военный бюджет Соединенных Штатов в 2018-ом в 2,6 раз превысил военные расходы следующего за ними Китая ($250 млрд) и более чем в 10 раз — военные затраты России ($61,4 млрд).
Политика
Президент «средневековой» Украины отмалчивается насчет Парада Победы
Автор: Анна Ткаченко Украину лихорадит.
Футбол
«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем
«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Баскетбол
Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет
Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео
Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».
Технологии
Семья через приложение: ученые нашли способ оздоровить человечество
Коллеги, правда, обвиняют ученого в заигрывании с евгеникой.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Футбол
Арсенал — Эвертон 3:2
В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2. «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.
Наука
По изменению гравитации ученые смогли предсказывать землетрясение
Немецкие эксперты разработали новый алгоритм, который позволяет по изменению гравитации предсказывать землетрясение.
Политика
Большинство американцев уверены в переизбрании Трампа на новый срок
В ноябре 2020 года Дональд Трамп будет переизбран на второй президентский срок. Такого мнения придерживаются более 60% граждан США.