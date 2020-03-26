Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский, сообщает 26 марта РИА Новости.
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Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ

Объявление выходной недели не скажется на праздничном графике, ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, сказал РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
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Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
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РБК 04:34
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Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19

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Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
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Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
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На электроподстанции на севере Москвы произошел взрыв

В Москве произошел взрыв на электроподстанции на Хорошевском шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров

Ассигнования в размере 8,8 млрд рублей пойдут на строительство инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций.
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В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
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Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России.
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