Объявление выходной недели не скажется на праздничном графике, ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, сказал РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

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Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский, сообщает 26 марта РИА Новости.

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