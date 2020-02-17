Общество

РБКРБКВ Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
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Виктор Бондарев
С ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали - были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов.
— Виктор Бондарев, российский военачальникОбщественное телевидение России 01:52
с чего всё началось

Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве

Руководство Росгвардии и МВД провели необходимую работу со своими сотрудниками, которые превышали полномочия во время работы на митингах в июле-августе 2019 в Москве, некоторые из них были наказаны, заявил в интервью ТАСС глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
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