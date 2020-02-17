Руководство Росгвардии и МВД провели необходимую работу со своими сотрудниками, которые превышали полномочия во время работы на митингах в июле-августе 2019 в Москве, некоторые из них были наказаны, заявил в интервью ТАСС глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

с чего всё началось

Мы не располагаем информацией о том, что руководство МВД и Росгвардии подвергло наказанию либо уволило за превышение полномочий своих сотрудников, участвовавших в обеспечении общественного порядка во время незаконных массовых акций в Москве летом прошлого года.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

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