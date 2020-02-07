Финансы

REGNUMREGNUMЗамедление инфляции опять заставит Центробанк снизить ключевую ставку

Замедление инфляции в январе становится ежегодным и у Центробанка не будет другого выхода кроме как снижать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

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Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ru07 февраля в 13:03

Китайский «черный лебедь» не сбил голубиного настроя Банка России

ПРАЙМ07 февраля в 12:45

В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

Снижение ключевой ставки ЦБ сделает ипотеку более доступной

Вести.Ru07 февраля в 16:37

В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ru07 февраля в 07:30

ЦБ отмечает высокую вероятность снижения ставки на ближайших заседаниях

Finam.Ru07 февраля в 08:20
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Футбол

Зидан попал в ДТП перед тренировкой «Реала»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал участником автомобильной аварии по пути на тренировку своей команды.
РИА Новости 06:34
Армия и оружие

Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень

REGNUM 02:48
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
Происшествия

Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Коми

Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
Известия 06:49
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости 04:31
Армия и оружие

Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

В новом сезоне канадско-ирландского сериала «Викинги» русы под предводительством князя Олега нападают на Норвегию, чтобы всю ее завоевать.
Взгляд.ру 04:08
Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Astera 05:38
Общество

Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

Российская газета 08:11
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.
Газета.Ru 06:46
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30

Коммерсантъ 06:52
Энергетика

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
RT на русском 07:21
Энергетика

Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
REGNUM вчера в 14:14
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Общество

Голикова пообещала проверки завышающим цены на маски аптекам

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит аптеки, которые завышают цены на противовирусные препараты и маски, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Наука

Ученые выявили ранний биохимический маркер депрессии

Ученые из Японии установили, что маркером для выявления склонных к депрессивному расстройству людей служит повышенный уровень антраниловой кислоты, который можно выявить при помощи анализа крови.
Live24 01:41
Наука

Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет

ToDay News Ufa 07 февраля в 00:41
Происшествия

Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина

Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Lenta.ru 07 февраля в 13:22
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде

View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Вечерний курьер вчера в 02:44
Происшествия

Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке

Lenta.ru 07:50
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru 06 февраля в 15:48
Гаджеты

Xiaomi назвала даты анонса Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi официально подтвердила дату анонса флагманского смартфона Mi 10 Pro, который пройдет в формате онлайн-брифинга 13 февраля.
NewInform вчера в 06:50
Общество

В Китае коронавирусу дали временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Вести.Ru вчера в 21:30
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Футбол

ЦСКА сыграет с «Зенитом» без Акинфеева

ЦСКА назвал состав на товарищеский матч против «Зенита». Армейцы сыграют без капитана команды вратаря Игоря Акинфеева.
Спорт-Экспресс 06:05
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
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