с чего всё началось

Замедление инфляции в январе становится ежегодным и у Центробанка не будет другого выхода кроме как снижать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Спорт Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.

Энергетика Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.

Происшествия Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Общество Голикова пообещала проверки завышающим цены на маски аптекам Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит аптеки, которые завышают цены на противовирусные препараты и маски, сообщает РИА "Новости".

Наука Ученые выявили ранний биохимический маркер депрессии Ученые из Японии установили, что маркером для выявления склонных к депрессивному расстройству людей служит повышенный уровень антраниловой кислоты, который можно выявить при помощи анализа крови.

Происшествия Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

Шоу-бизнес Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Гаджеты Xiaomi назвала даты анонса Xiaomi Mi 10 Компания Xiaomi официально подтвердила дату анонса флагманского смартфона Mi 10 Pro, который пройдет в формате онлайн-брифинга 13 февраля.