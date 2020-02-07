Финансы
REGNUMЗамедление инфляции опять заставит Центробанк снизить ключевую ставку
Замедление инфляции в январе становится ежегодным и у Центробанка не будет другого выхода кроме как снижать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
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Футбол
Зидан попал в ДТП перед тренировкой «Реала»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал участником автомобильной аварии по пути на тренировку своей команды.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Происшествия
Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Коми
Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Армия и оружие
Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию
В новом сезоне канадско-ирландского сериала «Викинги» русы под предводительством князя Олега нападают на Норвегию, чтобы всю ее завоевать.
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер
Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Общество
Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Энергетика
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Общество
Голикова пообещала проверки завышающим цены на маски аптекам
Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит аптеки, которые завышают цены на противовирусные препараты и маски, сообщает РИА "Новости".
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Наука
Ученые выявили ранний биохимический маркер депрессии
Ученые из Японии установили, что маркером для выявления склонных к депрессивному расстройству людей служит повышенный уровень антраниловой кислоты, который можно выявить при помощи анализа крови.
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина
Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде
View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Гаджеты
Xiaomi назвала даты анонса Xiaomi Mi 10
Компания Xiaomi официально подтвердила дату анонса флагманского смартфона Mi 10 Pro, который пройдет в формате онлайн-брифинга 13 февраля.
Общество
В Китае коронавирусу дали временное название NCP
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Футбол
ЦСКА сыграет с «Зенитом» без Акинфеева
ЦСКА назвал состав на товарищеский матч против «Зенита». Армейцы сыграют без капитана команды вратаря Игоря Акинфеева.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».