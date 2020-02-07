с чего всё началось

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).

ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Хоккей Российские хоккеисты пропустили пять шайб в матче Евротура со Швецией В матче второго тура Шведских хоккейных игр сборная России на льду "Эрикссон Глоб-Арены" в Стокгольме проиграла команде Швеции со счетом 2:5. Для россиян это поражение стало вторым в рамках третьего этапа Евротура.

Политика Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.

Происшествия На поиски пропавшего сахалинского рыбака отправились спасатели Как сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС России по Сахалинской области, в Долинский район выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и сотрудники ГИМС.

Шоу-бизнес Ксения Собчак послала Ивана Урганта Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.

Политика Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.

Наука Запах роз помогает учиться новому Один класс учился как обычно, а во втором на парте у каждого ученика стояли палочки с ароматом роз.