Экономика

News.ruNews.ruВ Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.
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В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

РИА Новости04:07

В Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

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Сенатор подсказал, в чем хранить сбережения

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Нацпроекты должны стать козырем роста экономики России

Экономика сегодня09:40

В Совфеде рассказали, каким 2020 год будет для России в сфере экономики

Журналистская правда05:00
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
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Церемония погребения Сулеймани началась в Иране

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Американская военная база в Ираке подверглась ракетной атаке

Ракетный удар нанесен по американской военной базе «Аль-Асад» на западе Ирака, сообщает 8 января Fox News.
Известия 18:18
Гаджеты

Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков

Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.
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Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
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В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Общественное телевидение России 11:52
Политика

Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака

Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
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Qualcomm под угрозой. Новая платформа MediaTek для недорогих смартфонов впечатляет параметрами

Производитель не уточняет, сколько и какие именно SoC входят в эту линейку, но описывая конфигурацию, MediaTek говорит именно о линейке (Dimensity 800 Series), при этом описывает параметры, будто они относятся к конкретной модели.
iXBT.com 14:35
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В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

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Газета.Ru 18:11
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Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Вечерняя Москва вчера в 22:54
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Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
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Авто

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Как сообщает ToDay News Ufa, в США попали под отзыв более 750 000 машин Mercedes-Benz C-Class, E-Class, CLK-Class и CLS-Class, выпущенных в период с 2001 по 2011 годы.
ToDay News Ufa вчера в 13:37
Общество

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

Газета.Ru 11:56
Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 12:48
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Гаджеты

AMD SmartShift: технология динамического управления частотами CPU и GPU

Технология SmartShift позволяет повысить быстродействие на величину до 12 % только за счёт динамического управления частотами центрального и графического процессоров для более оптимального распределения вычислительной нагрузки.
3DNews 06:31
Гаджеты

Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года

В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
Актуальные Новости 10:10
Кино

Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»

Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
РЕН ТВ вчера в 05:09
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии

Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
РИА Новости 17:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews 00:59
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в РФ

Автомобильные эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные машины премиум-сегмента, которые приобретались в России в 2019 году.
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Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета 17:25
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В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen

Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.
CarsWeek.ru 07:13
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