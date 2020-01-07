Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.

В Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

Гаджеты Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.

Гаджеты Qualcomm под угрозой. Новая платформа MediaTek для недорогих смартфонов впечатляет параметрами Производитель не уточняет, сколько и какие именно SoC входят в эту линейку, но описывая конфигурацию, MediaTek говорит именно о линейке (Dimensity 800 Series), при этом описывает параметры, будто они относятся к конкретной модели.

Политика США анонсировали расширение санкций против Венесуэлы Американский спецпосланник по Венесуэле Эллиот Абрамс объявил о готовящихся новых санкциях США, действие которых будет распространено теперь и на физических лиц, передает U.S. News.

Шоу-бизнес Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.

Авто Mercedes-Benz отзовет около 745 тысяч автомобилей в США Как сообщает ToDay News Ufa, в США попали под отзыв более 750 000 машин Mercedes-Benz C-Class, E-Class, CLK-Class и CLS-Class, выпущенных в период с 2001 по 2011 годы.

Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Гаджеты AMD SmartShift: технология динамического управления частотами CPU и GPU Технология SmartShift позволяет повысить быстродействие на величину до 12 % только за счёт динамического управления частотами центрального и графического процессоров для более оптимального распределения вычислительной нагрузки.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.