Экономика
News.ruВ Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году
Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.
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Политика
Владимир Путин прилетел в Турцию
Армия и оружие
Американская военная база в Ираке подверглась ракетной атаке
Ракетный удар нанесен по американской военной базе «Аль-Асад» на западе Ирака, сообщает 8 января Fox News.
Гаджеты
Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков
Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Политика
Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
Гаджеты
Qualcomm под угрозой. Новая платформа MediaTek для недорогих смартфонов впечатляет параметрами
Производитель не уточняет, сколько и какие именно SoC входят в эту линейку, но описывая конфигурацию, MediaTek говорит именно о линейке (Dimensity 800 Series), при этом описывает параметры, будто они относятся к конкретной модели.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Политика
США анонсировали расширение санкций против Венесуэлы
Американский спецпосланник по Венесуэле Эллиот Абрамс объявил о готовящихся новых санкциях США, действие которых будет распространено теперь и на физических лиц, передает U.S. News.
Политика
Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.
Музыка
Оззи Осборн выпустил новый клип «Straight to Hell»
Последний сольный альбом Оззи Осборна под названием "Scream" вышел в 2010 году.
Авто
Mercedes-Benz отзовет около 745 тысяч автомобилей в США
Как сообщает ToDay News Ufa, в США попали под отзыв более 750 000 машин Mercedes-Benz C-Class, E-Class, CLK-Class и CLS-Class, выпущенных в период с 2001 по 2011 годы.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Гаджеты
AMD SmartShift: технология динамического управления частотами CPU и GPU
Технология SmartShift позволяет повысить быстродействие на величину до 12 % только за счёт динамического управления частотами центрального и графического процессоров для более оптимального распределения вычислительной нагрузки.
Гаджеты
Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года
В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
Кино
Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»
Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в РФ
Автомобильные эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные машины премиум-сегмента, которые приобретались в России в 2019 году.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Авто
В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen
Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.