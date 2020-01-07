Экономика

News.ruNews.ruВ Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

РИА Новости04:07

В Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

News.ru05:04

Экономика России может вырасти в 2020 году

ГЛАС.RU08:06

В Совфеде рассказали, каким 2020 год будет для России в сфере экономики

Журналистская правда05:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег на Красной площади

В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
РИА Новости 08:40
Политика

Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
REGNUM 09:20
Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
РБК 05:03
Гаджеты

AMD показала порты и геймпад Xbox Series X

Cyber.sports.ru 02:30
Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае

Основатель компании Tesla, американский инженер Илон Маск исполнил танец на презентации электромобилей на новом заводе Tesla в Шанхае.
Комсомольская правда 08:18
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
RT на русском вчера в 22:44
Происшествия

В Курске пострадали два человека при взрыве газа в жилом доме

ТАСС 09:17
Политика

Политологи оценили признание Ираном военных США террористами

Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
Журналистская правда 07:10
Футбол

34-летний Коларов продлил контракт с «Ромой»

Защитник «Ромы» Александар Коларов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте римлян.
Чемпионат 08:31
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
РБК 02:54
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 00:27
Армия и оружие

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

РИА Новости 07:35
Космос

Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету

REGNUM 07:13
Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Российская газета 08:50
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Политика

В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Инфорос 07:38
Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
Религия

В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
РИА Новости вчера в 16:07
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Хоккей

Шайба Дацюка не помогла «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» вырвала победу над «Автомобилистом» в овертайме.
Sportbox.RU 09:01
Происшествия

В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк

В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Известия 06:41
Политика

Путин даст старт работе газопровода «Турецкий поток»

Москва 24 08:47
Хоккей

Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов

Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Sport24.ru 03:43
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Общество

Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

Вести.Ru 05:53
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
RT на русском 06:18
Автоспорт

Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное