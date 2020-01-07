Экономика
News.ruВ Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году
Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.
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Общество
В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег на Красной площади
В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
Политика
Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
Гаджеты
AMD показала порты и геймпад Xbox Series X
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае
Основатель компании Tesla, американский инженер Илон Маск исполнил танец на презентации электромобилей на новом заводе Tesla в Шанхае.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Политика
Политологи оценили признание Ираном военных США террористами
Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
Футбол
34-летний Коларов продлил контракт с «Ромой»
Защитник «Ромы» Александар Коларов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте римлян.
Армия и оружие
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Политика
В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Хоккей
Шайба Дацюка не помогла «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» вырвала победу над «Автомобилистом» в овертайме.
Происшествия
В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк
В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Политика
Путин даст старт работе газопровода «Турецкий поток»
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов
Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Автоспорт
Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.