Экономика

News.ruNews.ruВ Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.
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В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

РИА Новости04:07

В Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

News.ru05:04

Экономика России может вырасти в 2020 году

ГЛАС.RU08:06

Нацпроекты должны стать козырем роста экономики России

Экономика сегодня09:40

В Совфеде рассказали, каким 2020 год будет для России в сфере экономики

Журналистская правда05:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Происшествия

В Саудовской Аравии поймали особо опасного террориста

Правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали боевика, который с 2016 года находился в списках наиболее разыскиваемых в королевстве террористов.
Вести.Ru 08:38
Футбол

«Монако» покинул тренер вратарей, работавший в клубе более 10 лет

Должность тренера вратарей «Монако» занял Хосе Самбаде, пришедший в клуб вместе с новым главным тренером Робертом Морено.
Sport24.ru 10:57
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Хоккей

«Автомобилист» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Сибири»

Чемпионат 09:00
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки

40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.
Газета.Ru 10:03
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в Курске

2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. Ранее, 7 декабря, хлопок газа произошел в Тюмени.
РБК 09:27
Политика

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Lenta.ru 09:05
Политика

Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста

Ранее польские СМИ сообщали, что отказ Дуды связан с иной причиной – якобы польский лидер не намерен посещать форум из-за визита туда президента России Владимира Путина.
Московский Комсомолец 09:20
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

РИА Новости 09:22
Происшествия

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
РБК 05:45
Армия и оружие

Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности

Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
Политическая Экспертиза 10:48
Общество

Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве

В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
RT на русском 10:25
Спорт

Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»

Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Время Пресс 05 января в 10:16
Происшествия

«Скорая» сбила насмерть 8-летнего мальчика на трассе в КЧР

Регион online вчера в 10:26
Армия и оружие

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

РИА Новости 07:35
Политика

Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
Происшествия

Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек

Опубликовано видео с места пожара в тепличном хозяйстве в деревне Нестерово Раменского района Московской области, в результате которого погибли восемь человек и еще один пострадал.
РИА Новости 07:12
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Амур.инфо вчера в 06:15
Происшествия

Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии

В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище «одного из самых страшных насильников в мире».
Lenta.ru 09:26
Кино

Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»

Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
РЕН ТВ вчера в 05:09
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Культуромания 10:37
Политика

Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
РИА Новости 09:20
Футбол

Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
РИА Новости 06:39
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
Политика

Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
RT на русском 10:41
Культура

Создатель «Мандалорца» опроверг теорию зрителей о малыше Йоде

Профиль 09:52
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6

Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
РИА Новости 03:49
Шоу-бизнес

Больной Армен Джигарханян перестал узнавать родственников

Больной Армен Джигарханян перестал узнавать родственников Об этом рассказала его бывшая жена.
Экспресс газета 10:41
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