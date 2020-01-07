Экономика
News.ruВ Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году
Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.
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Происшествия
В Саудовской Аравии поймали особо опасного террориста
Правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали боевика, который с 2016 года находился в списках наиболее разыскиваемых в королевстве террористов.
Футбол
«Монако» покинул тренер вратарей, работавший в клубе более 10 лет
Должность тренера вратарей «Монако» занял Хосе Самбаде, пришедший в клуб вместе с новым главным тренером Робертом Морено.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки
40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в Курске
2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. Ранее, 7 декабря, хлопок газа произошел в Тюмени.
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Политика
Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Ранее польские СМИ сообщали, что отказ Дуды связан с иной причиной – якобы польский лидер не намерен посещать форум из-за визита туда президента России Владимира Путина.
Происшествия
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Армия и оружие
Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности
Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
Общество
Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве
В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
Спорт
Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»
Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Происшествия
«Скорая» сбила насмерть 8-летнего мальчика на трассе в КЧР
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Политика
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек
Опубликовано видео с места пожара в тепличном хозяйстве в деревне Нестерово Раменского района Московской области, в результате которого погибли восемь человек и еще один пострадал.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Происшествия
Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии
В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище «одного из самых страшных насильников в мире».
Кино
Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»
Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Политика
Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Политика
Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Шоу-бизнес
Больной Армен Джигарханян перестал узнавать родственников
Больной Армен Джигарханян перестал узнавать родственников Об этом рассказала его бывшая жена.