Экономика

News.ruNews.ruВ Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.
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В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

РИА Новости04:07

В Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

News.ru05:04

В Совфеде рассказали, каким 2020 год будет для России в сфере экономики

Журналистская правда05:00
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Общество

СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани

RT на русском 05:19
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США

Торгово-производственная сеть IKEA обязалась выплатить $46 млн семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом её производства, сообщило 6 января агентство Associated Press.
REGNUM 00:26
Гаджеты

Представлен объектив Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S

iXBT.com 04:06
Шоу-бизнес

Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных

Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
Вести Подмосковья вчера в 11:49
Политика

США отказали главе МИД Ирана в визе

Вашингтон отказал министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу в визе, сообщает Reuters со ссылкой на американское должностное лицо.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 04:37
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Космос

Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года

06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Портал Поиск вчера в 01:49
Общество

Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Комсомольская правда вчера в 07:30
Армия и оружие

Навального уличили в распространении небылиц о российской оборонке

Слово и Дело 06:27
Шоу-бизнес

Настя Каменских снялась без нижнего белья

Настя Каменских снялась без нижнего белья Супруга рэпера Потапа поделилась откровенным снимком.
Экспресс газета вчера в 08:45
Политика

Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Аргументы и Факты 04:19
Политика

Политолог оценил признание Пентагона террористической организацией

Решение о признании Пентагона террористической организацией было логичным, ведь Вашингтон первым признал террористами Корпус стражей исламской революции (КСИР).
РЕН ТВ 04:58
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM 05:16
Политика

Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс вчера в 16:38
Происшествия

Солиста НОВАТа обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

КП - Новосибирск вчера в 12:35
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
RT на русском 05:13
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
RT на русском 06:18
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 04 января в 07:19
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

Полиция Петербурга нашла пропавшую вместе с ребенком няню

Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать.
BFM.ru 04:15
Здоровье

Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве.
Вести.Ru 06:18
Гаджеты

AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700M и RX 5600M

Исходя из маркетингового позиционирования, Radeon RX 5700M обеспечит безапеляционный «гейминг», а Radeon RX 5600M – это высокопроизводительная модель.
iXBT.com 00:11
Хоккей

Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн, сообщает Los Angeles Times.
Газета.Ru 05:04
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
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