Экономика
News.ruВ Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году
Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.
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Общество
СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США
Торгово-производственная сеть IKEA обязалась выплатить $46 млн семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом её производства, сообщило 6 января агентство Associated Press.
Гаджеты
Представлен объектив Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S
Шоу-бизнес
Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных
Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
Политика
США отказали главе МИД Ирана в визе
Вашингтон отказал министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу в визе, сообщает Reuters со ссылкой на американское должностное лицо.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона
Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Космос
Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года
06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Шоу-бизнес
Настя Каменских снялась без нижнего белья
Настя Каменских снялась без нижнего белья Супруга рэпера Потапа поделилась откровенным снимком.
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Политика
Политолог оценил признание Пентагона террористической организацией
Решение о признании Пентагона террористической организацией было логичным, ведь Вашингтон первым признал террористами Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Политика
Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.
Происшествия
Солиста НОВАТа обвинили в изнасиловании 13-летней девочки
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Происшествия
Полиция Петербурга нашла пропавшую вместе с ребенком няню
Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать.
Здоровье
Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве.
Гаджеты
AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700M и RX 5600M
Исходя из маркетингового позиционирования, Radeon RX 5700M обеспечит безапеляционный «гейминг», а Radeon RX 5600M – это высокопроизводительная модель.
Хоккей
Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн, сообщает Los Angeles Times.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.