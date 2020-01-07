Экономика
News.ruВ Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году
Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.
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В Совфеде рассказали, каким 2020 год будет для России в сфере экономики
Журналистская правдавчера в 05:00
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