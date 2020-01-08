Экономика

News.ruNews.ruВ Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты. 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации.
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В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

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В Совфеде спрогнозировали рост экономики РФ в 2020 году

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Нацпроекты должны стать козырем роста экономики России

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Сенатор подсказал, в чем хранить сбережения

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Армия и оружие

ABC: удар по авиабазе США в Ираке был нанесен с территории Ирана

Американская военная база Айн аль-Асад в Ираке была атакована при ударе баллистическими ракетами, нанесенном с территории Ирана.
Экономика сегодня вчера в 18:48
Происшествия

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолет

Самолет, выполнявший рейс Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", разбился после вылета из аэропорта Тегерана.
Живая Кубань 00:37
Авто

Обновлённые Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в РФ

Обновленные седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta поступят в продажу в России в первом полугодии 2020 года.
Автоновости дня вчера в 12:32
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag вчера в 09:01
Армия и оружие

Иран считает самообороной атаки на военные базы США

Власти страны считают самообороной ракетную атаку и пообещали Вашингтону пропорциональный ответ в случае попытки отомстить.
Реальное время 05:14
Политика

Зеленский поручил возбудить уголовное дело из-за крушения лайнера

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Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Lenta.ru 02:59
Хоккей

Панарин помог Шестеркину выиграть первый в карьере матч в НХЛ

Российская газета 01:56
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Происшествия

Разбившийся в Иране украинский самолёт прошёл техпроверку 6 января

Разбившийся возле Тегерана самолёт Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR произвели в 2016 году, последнее техническое обслуживание он прошёл 6 января.
News.ru 03:21
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Российская газета 03:44
Футбол

Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео

NewInform вчера в 19:04
Общество

Украинский Boeing 737 разбился в Иране из-за технической неисправности

Авиакатастрофа с участием пассажирского самолёта Boeing 737, авиакомпании «Международные авиалинии Украины», произошла из-за технической неисправности – и в Украине, и в Иране полностью опровергли данные о том, что авиалайнер мог быть уничтожен системой ПВО Ирана.
Avia.pro 03:07
Армия и оружие

Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль

Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
РИА Новости 04:50
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Армия и оружие

Клинцевич: При серьезном обострении ситуации на Ближнем Востоке Россия готова эвакуировать своих граждан с территории

Клинцевич добавил, что Россия намерена приложить все усилия для того, чтобы обе стороны конфликта сели за стол переговоров и не началась полномасштабная война.
Эхо Москвы 02:04
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru вчера в 03:25
Происшествия

Шансов опознать погибших при крушении самолета нет, заявили в Иране

РИА Новости 04:09
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Спорт

Йохауг обошла Клебо, Большунова и Устюгова по сумме призовых за сезон

Йохауг по сумме призовых за сезон обошла мужчин, среди которых лидирует норвежец Йоханнес Клебо — 93 тысяч долларов.
Спорт-Экспресс 02:55
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Хоккей

Российский хоккеист Тренин подрался с капитаном «Бостона»

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин подрался с капитаном «Бостон Брюинз» Здено Харой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 04:01
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
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Сорин: «Фанаты со всего света ждут от Месси трофея со сборной Аргентины»

Думаю, что не только аргентинцы, но и фанаты со всего света ждут от него какой-нибудь серьёзной победы со сборной.
Soccer.ru вчера в 23:53
Энергетика

Reuters: экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть в 2019 году

Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне североамериканских санкций сократился в 2019 году на 32% до чуть более 1 млн баррелей в сутки.
ТАСС вчера в 21:19
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Телеканал 360° 05 января в 23:37
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
РИА Новости вчера в 17:14
Футбол

Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года

РИА Новости вчера в 15:31
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