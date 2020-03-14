Общество
Lenta.ruВ Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса
Сотрудник Совфеда сообщил, что данные меры введены по особому распоряжению. В пресс-службе заявили, что решение основано на рекомендациях оперативных штабов по коронавирусу. По последним данным, в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом.
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с чего всё началось
Специальные меры в связи с распространением коронавируса введены в Совете Федерации: всех входящих в здание - и сенаторов, и сотрудников, и посетителей - с 14 марта поверяют тепловизорами, а также просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью, передает корреспондент ТАСС.ТАСС02:18
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Общество
Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса
"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
Общество
Власти Москвы ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Общество
Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Музыка
Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»
Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Экономика
Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Здоровье
В Польше умер второй пациент с коронавирусом
В польском городе Вроцлав умер второй человек, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает местная радиостанция Zet.Пациенту было 74 года.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Общество
На Кубани ввели ограничение на проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничении массовых мероприятий с участием более 1000 человек.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Футбол
«Зенит» с «Уралом» сыграет в лазурной форме
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что петербургская команда сыграет в лазурной форме в матче 22-го тура РПЛ с "Уралом".
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе
По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Экономика
НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Футбол
«Ювентус» интересуется Доннаруммой
Руководство туринского «Ювентуса» внимательно следит за ситуацией голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, который пока не договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Calciomercato.com.