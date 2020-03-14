Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса

Сотрудник Совфеда сообщил, что данные меры введены по особому распоряжению. В пресс-службе заявили, что решение основано на рекомендациях оперативных штабов по коронавирусу. По последним данным, в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом.
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с чего всё началось

В Совфеде ввели специальные меры в связи с распространением коронавируса

Специальные меры в связи с распространением коронавируса введены в Совете Федерации: всех входящих в здание - и сенаторов, и сотрудников, и посетителей - с 14 марта поверяют тепловизорами, а также просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС02:18

Подробнее о событии

Людей в медицинских масках и халатах заметили у здания Совфеда

News.ru03:39

Специальные меры для профилактики коронавируса ввели в Совфеде

Взгляд.ру02:36

В Совфеде ввели специальные меры в связи с распространением коронавируса

ТАСС02:18

В Совете федерации у всех проверяют температуру из-за коронавируса

Коммерсантъ02:29

В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса

Lenta.ru02:28

Специальные меры вводят в Совете Федерации из-за коронавируса

РЕН ТВ02:28

В Совете Федерации введены специальные меры против коронавируса

Вести.Ru02:32
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Общество

Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса

"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
РИА Новости 04:13
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
РИА Новости вчера в 08:23
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
Общество

Власти Москвы ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Энергетика

США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru вчера в 16:40
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 03:30
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Экономика

Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Здоровье

В Польше умер второй пациент с коронавирусом

В польском городе Вроцлав умер второй человек, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает местная радиостанция Zet.Пациенту было 74 года.
Клопс 04:00
Энергетика

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 12 марта в 10:52
Общество

На Кубани ввели ограничение на проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничении массовых мероприятий с участием более 1000 человек.
Южный Федеральный вчера в 22:28
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой

Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Слово и Дело 03:24
Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Известия вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело 01:53
Политика

Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Коммерсантъ 04:01
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Эхо Москвы вчера в 13:15
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС вчера в 16:29
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Футбол

«Зенит» с «Уралом» сыграет в лазурной форме

Пресс-служба "Зенита" сообщает, что петербургская команда сыграет в лазурной форме в матче 22-го тура РПЛ с "Уралом".
Soccer.ru 03:51
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

REGNUM 03:16
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
РИА Новости 03:55
Экономика

НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
Газета.Ru 00:45
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru вчера в 00:42
Футбол

«Ювентус» интересуется Доннаруммой

Руководство туринского «Ювентуса» внимательно следит за ситуацией голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, который пока не договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат вчера в 10:55
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