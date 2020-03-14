Специальные меры в связи с распространением коронавируса введены в Совете Федерации: всех входящих в здание - и сенаторов, и сотрудников, и посетителей - с 14 марта поверяют тепловизорами, а также просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью, передает корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

Сотрудник Совфеда сообщил, что данные меры введены по особому распоряжению. В пресс-службе заявили, что решение основано на рекомендациях оперативных штабов по коронавирусу. По последним данным, в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом.

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