Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре считают, что в России надо создать общую систему оплаты труда учителей.

Политика Путин встретится с Зеленским в Париже Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Футбол CAS сократил трансферный бан «Челси» Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».

Политика Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.

Политика Песков отреагировал на вынесенный Жукову приговор В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.

Экономика Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2-1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Происшествия СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.

Общество Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Здоровье Сотрудники ОДКБ, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, обвинили коллег в клевете Группа сотрудников Областной детской клинической больницы из 113 человек, которая ранее публично пожаловалась губернатору на низкие зарплаты, написала новое письмо, которое распространяет среди коллектива в рабочих чатах.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Политика Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.