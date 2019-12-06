Общество

REGNUMREGNUMПовысит зарплату в регионах: общая система оплаты учителей

Как сообщало ИА REGNUM, в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре считают, что в России надо создать общую систему оплаты труда учителей.
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с чего всё началось

Не окладом единым: в России захотели выравнять зарплаты учителей

Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме оценили идею создать общую систему оплаты труда учителей

РИА Новости04:25

Учителям собираются сделать одинаковые зарплаты по всей стране

URA.Ruвчера в 18:50

Госдума согласилась с единой системой оплаты труда учителей

Телеканал 360°04:08

В Госдуме поддержали идею создать общую систему оплаты труда учителей

RT на русском03:09

В Совфеде предложили выравнять зарплаты учителей по всей России

РБК00:55

Зарплаты российских учителей предложили уравнять

РЕН ТВ00:24

В Госдуме поддержали идею создания единой системы оплаты труда учителей

Известия05:24
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Политика

Путин встретится с Зеленским в Париже

Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Sibnet Новости 06:23
Политика

Зеленский приехал в Донбасс, чтобы лично поздравить военных

Украина.ру 05:58
Футбол

CAS сократил трансферный бан «Челси»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
RT на русском 07:19
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

REGNUM 01:52
Политика

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Известия 08:13
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Происшествия

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа

РБК 07:41
Политика

Песков отреагировал на вынесенный Жукову приговор

В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 05:28
Политика

Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400

Lenta.ru 06:52
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России 2019 года

Дождь вчера в 15:25
Космос

Украина показала панораму «лунной базы»

РИА Новости 07:38
Общество

Володин снова собирается работать в Саратовской области

О визите председателя Госдумы информирует Instagram-аккаунт сторонников Володина volodin.saratov.
FreeNews-Volga 02:04
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Экономика

Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект

Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2-1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.
РБК 08:10
Происшествия

СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Известия 08:07
Общество

Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными

Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
РИА Новости 07:49
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Здоровье

Сотрудники ОДКБ, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, обвинили коллег в клевете

Группа сотрудников Областной детской клинической больницы из 113 человек, которая ранее публично пожаловалась губернатору на низкие зарплаты, написала новое письмо, которое распространяет среди коллектива в рабочих чатах.
66.ru 07:07
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk вчера в 13:05
Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
Политика

Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым

В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Политика

Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев

Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.
РБК 08:20
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
RT на русском 01:10
Армия и оружие

Пентагон испытает боевые лазеры на крылатых ракетах

Пентагон планирует провести испытания боевых лазеров на способность их сбивать крылатые ракеты.
Военное обозрение 04 декабря в 04:39
Футбол

Вильярреал – Атлетико Мадрид. Прогнозы и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

В пятницу, 6 декабря, в 23:00 (МСК) начнется матч 16-го тура испанской Ла Лиги между футбольными клубами Вильярреал и Атлетико Мадрид.
Букмекеры.рф 04:37
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 04 декабря в 08:57
Политика

Китай ввёл ограничения против работающих в стране дипломатов США

Чуньин объяснила, что такие меры стали ответом на ограничения Госдепа США, введенные в отношении китайских дипломатов в октябре 2019 года.
ИжевскИнфо.РУ 07:23
Общество

Мэрия Екатеринбурга выиграла суд по станции «Бажовская»

Администрация Екатеринбурга добивается возвращения земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, чтобы в перспективе достроить станцию метро «Бажовская».
Политсовет 07:52
Гаджеты

Google внесет запрет на установку взломанных приложений на Android

Именно использование сторонних ресурсов помогало пользователям устанавливать взломанный софт.
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Как работают Яндекс.Новости?
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