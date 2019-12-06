Общество
REGNUMПовысит зарплату в регионах: общая система оплаты учителей
Как сообщало ИА REGNUM, в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре считают, что в России надо создать общую систему оплаты труда учителей.
Читать в источнике
Оценить180
с чего всё началось
Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Политика
Путин встретится с Зеленским в Париже
Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Политика
Песков отреагировал на вынесенный Жукову приговор
В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России 2019 года
Космос
Украина показала панораму «лунной базы»
Общество
Володин снова собирается работать в Саратовской области
О визите председателя Госдумы информирует Instagram-аккаунт сторонников Володина volodin.saratov.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Экономика
Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2-1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Общество
Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными
Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Здоровье
Сотрудники ОДКБ, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, обвинили коллег в клевете
Группа сотрудников Областной детской клинической больницы из 113 человек, которая ранее публично пожаловалась губернатору на низкие зарплаты, написала новое письмо, которое распространяет среди коллектива в рабочих чатах.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев
Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Армия и оружие
Пентагон испытает боевые лазеры на крылатых ракетах
Пентагон планирует провести испытания боевых лазеров на способность их сбивать крылатые ракеты.
Футбол
Вильярреал – Атлетико Мадрид. Прогнозы и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании
В пятницу, 6 декабря, в 23:00 (МСК) начнется матч 16-го тура испанской Ла Лиги между футбольными клубами Вильярреал и Атлетико Мадрид.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Политика
Китай ввёл ограничения против работающих в стране дипломатов США
Чуньин объяснила, что такие меры стали ответом на ограничения Госдепа США, введенные в отношении китайских дипломатов в октябре 2019 года.
Общество
Мэрия Екатеринбурга выиграла суд по станции «Бажовская»
Администрация Екатеринбурга добивается возвращения земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, чтобы в перспективе достроить станцию метро «Бажовская».
Гаджеты
Google внесет запрет на установку взломанных приложений на Android
Именно использование сторонних ресурсов помогало пользователям устанавливать взломанный софт.