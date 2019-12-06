Общество
РИА НовостиВ Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей. Сенаторы намерены обратиться с соответствующим предложением к правительству.
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с чего всё началось
Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
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Общество
Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка
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Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.
Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила остановку
В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
Футбол
Экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний
Экс-глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил РБК, что поддерживает инициативу фанатов «Спартака» из группировки «Фратрия», которые призвали болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте ближайшего тура чемпионата России.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Спорт
Эксперт раскрыл причины удаления данных из базы Московской лаборатории
Ректор МГЮА Виктор Блажеев рассказал о причинах удаления данных из базы Московской лаборатории. Об этом он заявил в интервью ТАCC.
Политика
Медведев пошутил про Гарика Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
Здоровье
Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза
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Общество
Какое платье на Новый год тебе подойдет по знаку зодиака
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Хоккей
Наставник «Монреаля» требует дисквалифицировать Задорова
Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен потребовал дисквалифицировать российского защитника "Колорадо" Никиту Задорова после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает The Score.
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По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
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Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
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Наука
В Армении нашли погребение «амазонки»
Археологи открыли в Армении, на некрополе Бовера I, погребение женщины со следами развитой мускулатуры и боевых ранений.