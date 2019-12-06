Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

с чего всё началось

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей. Сенаторы намерены обратиться с соответствующим предложением к правительству.

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

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