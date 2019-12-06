Общество

ИзвестияИзвестияВ Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Об этом «Известиям» сообщили в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
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с чего всё началось

Не окладом единым: в России захотели выравнять зарплаты учителей

Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известиявчера в 16:01

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В Совфеде предложили выравнять зарплаты учителей по всей России

РБК00:55

В Совфеде предложили уравнять зарплаты учителей

ТК Звездавчера в 18:37

Зарплаты российских учителей предложили уравнять

РЕН ТВ00:24

В Совфеде предложили выравнять зарплаты учителей по всей России

Life.ruвчера в 19:37

Учителям собираются сделать одинаковые зарплаты по всей стране

URA.Ruвчера в 18:50

В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей

РИА Новости00:53

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Известиявчера в 17:12
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Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ вчера в 07:38
Общество

«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах

По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Вести.Ru вчера в 17:54
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости вчера в 10:00
Гаджеты

В Apple планируют выпускать iPhone дважды в год

UfacityNews.ru вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Вечерняя Москва вчера в 17:27
Спорт

Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Газета.Ru 04 декабря в 14:18
Политика

СМИ узнали об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
РИА Новости вчера в 15:43
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:05
Наука

Мозг полярников уменьшился за 14 месяцев в Антарктиде

Телеканал 360° вчера в 12:51
Политика

США расширили санкции в отношении России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
РИА Новости вчера в 10:28
Наука

Археологи нашли под Тулой древнейшее металлургическое производство

РЕН ТВ вчера в 23:47
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Гаджеты

Компания Huawei презентовала новые смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G

В общей сложности производитель представил три смартфона — Huawei Nova 6 5G, Nova 6 и Nova 6 SE, где последний самый простой, но сейчас речь пойдет о старших модификациях, оснащенных топовым «железом».
Astera вчера в 08:45
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
РИА Новости вчера в 21:39
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru вчера в 11:59
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известия вчера в 20:03
Религия

В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
РИА Новости 00:25
Общество

«Ядерный чемоданчик» впервые показали в раскрытом виде

Радио Sputnik вчера в 10:59
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия вчера в 06:35
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
REGNUM вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Летидор 04 декабря в 02:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня вчера в 03:33
Политика

Оператор «Северного потока-2» форсировал укладку труб

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода «Северный поток-2», ускорила проведение трубоукладочных работ.
ТК Звезда вчера в 10:07
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости вчера в 10:05
Политика

Журнал Time поместил Зеленского на обложку

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку номера, который выйдет 16 декабря, президента Украины Владимира Зеленского.
Российская газета вчера в 13:32
Происшествия

Выжившая в «Хромой лошади» лежит в больнице десятый год

Женщина лежит в больнице в стабильно тяжелом состоянии, ее семье никто материально не помогает.
Русская Планета вчера в 10:18
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