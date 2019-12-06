Общество
ИзвестияВ Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Об этом «Известиям» сообщили в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
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с чего всё началось
Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда.Известиявчера в 16:01
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