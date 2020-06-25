Политика

ИзвестияИзвестияВ Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России. Об этом в четверг, 25 июня, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
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В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по Конституции

RT на русском13:32

В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам

РИА Новости08:53

Комиссия СФ призвала строго соблюдать закон в ходе голосования по конституции

ТАСС08:40

В Совфеде обещали обнародовать факты вмешательства Запада в дела РФ при голосовании

Интерфакс08:15

В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции

News.ru08:11

В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции России

Говорит Москва08:22

В Совфеде призвали не верить фейкам о поправках в Конституцию и голосовании

Российская газета09:20
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

RuNews24.ru 01:29
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Политика

Избирком аннулировал все бюллетени в урне из-за голосования Лобкова

Мосизбирком признал недействительными все избирательные бюллетени в урне, которую опустил свой бюллетень журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков.
Компания 14:16
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Гаджеты

Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020

Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.
Ferra 13:16
Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
4,8K
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Происшествия

В офис «Открытой России» в Петербурге пришла полиция

В офис движения «Открытая Россия» в Санкт-Петербурге пришла полиция. Об этом говорится в твиттере организации.
Дождь 12:08
1
Политика

Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники.
Вести.Ru 14:25
1
Политика

Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»

СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 14:28
6
Общество

Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада

Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй.
Газета.Ru 09:39
5,1K
Наука

Удалось определить, сколько людей потребуется для освоения Марса

Goroday.ru 23 июня в 15:47
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Футбол

«Ростов» готовится сыграть с «Арсеналом» основным составом

Напомним, мачт "Ростов" - "Арсенал" пройдет 27 июня. До этого команда с Дона встречалась с "Сочи".
Тульские СМИ 23 июня в 05:19
Политика

СК заочно обвинил журналиста Айдера Муждабаева в призывах к терроризму

Следственный комитет заочно предъявил обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма через интернет журналисту Айдеру Муждабаеву.
Дождь 08:33
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
836
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости вчера в 04:10
1
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
179
Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
450
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
1,3K
Общество

В Steam началась летняя распродажа

В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
2
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
383
Общество

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
354
Политика

Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе

Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
321
Общество

Петербуржцам не удастся подглядеть съемки «Алых парусов»

Подплыть на плавсредстве и понаблюдать вживую за шоу не получится – на месте будут дежурить катера полиции, сотрудники инспекции по маломерным судам петербургского ГУ МЧС, а также поисково-спасательные и другие службы.
Петербургский дневник 11:53
2
Происшествия

Польша выдала России предполагаемого киллера

Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
2
Происшествия

В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
22
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
128
Политика

Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона.
RT на русском 13:45
3
Общество

Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
80
Политика

Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv 01:21
339
Происшествия

Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
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