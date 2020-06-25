Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России. Об этом в четверг, 25 июня, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Гаджеты Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020 Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.

Шоу-бизнес Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты. 661

Общество Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй. 5,1K

Футбол «Ростов» готовится сыграть с «Арсеналом» основным составом Напомним, мачт "Ростов" - "Арсенал" пройдет 27 июня. До этого команда с Дона встречалась с "Сочи".

Политика СК заочно обвинил журналиста Айдера Муждабаева в призывах к терроризму Следственный комитет заочно предъявил обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма через интернет журналисту Айдеру Муждабаеву. 174

Политика В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства. 450

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,3K

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 383

Общество Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме. 354

Политика Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.

Общество Петербуржцам не удастся подглядеть съемки «Алых парусов» Подплыть на плавсредстве и понаблюдать вживую за шоу не получится – на месте будут дежурить катера полиции, сотрудники инспекции по маломерным судам петербургского ГУ МЧС, а также поисково-спасательные и другие службы. 2

Происшествия Польша выдала России предполагаемого киллера Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач. 2

Происшествия В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26. 22

Политика Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона. 3