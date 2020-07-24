Происшествия

ТАССТАССВ Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве

ТАСС не располагает комментарием ГУ МВД и УФСБ по Москве относительно факта и деталей встречи. В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошла массовая драка между гражданами Азербайджана и Армении, после которой были задержаны 25 человек, возбуждено уголовное дело о хулиганстве и разбое.
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Союз армян сообщил о встрече на Лубянке из-за конфликта с азербайджанцами

РБК17:19

Союз армян России сообщил о встрече с московским с руководством управлений ФСБ и МВД из-за конфликта с азербайджанцами

Эхо Москвы18:07

Преступники будут жестко наказаны: представители ФСБ России на встрече с армянской общиной

Sputnik Армения10:49

В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве

ТАСС15:52

Руководство ФСБ и МВД пригрозило армянам «очень и очень жестким» наказанием за драки в Москве

БИЗНЕС Online15:43

МВД и ФСБ пригрозили «очень и очень жесткими» наказаниями за стычки между армянами и азербайджанцами в Москве

Медиазона15:03

Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России

Московский Комсомолец16:39
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Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 17:34
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Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Ведомости вчера в 22:44
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Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21

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Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
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Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
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Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru 03:35
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Стоимость работ оценивается в 7,3 млрд рублей.
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Политика

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
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Тэрон Эджертон сыграет главную роль в фильме об игре «Тетрис»

Киноафиша России 07:34
Авто

Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера

Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
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В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ 19:08
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Политика

СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне

Несколько человек были замечены возле китайского консульства в американском Хьюстоне при попытке выломать заднюю дверь здания.
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Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
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Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах

Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
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Политика

Лукашенко пообещал применить армию против майдана

Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
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Футбол

Экс-рефери Хусаинов: Если принимаешь решения по правилам, «Зенит» судить не будешь

«Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита».
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Медики назвали факторы, предупреждающие о риске развития рака желудка

Немецкие медики рассказали о признаках, которые указывают на раннюю стадию развития рака желудка.
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Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения

Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
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Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
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Общество

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В Санкт-Петербурге по ошибке задержали нескольких актеров.
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Политика

Российские пранкеры разыграли Монику Левински

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С начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, с начала месяца и по 24 июля республика приняла первый миллион путешественников.
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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 12:28
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Политика

Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
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