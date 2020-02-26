СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.

с чего всё началось

Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет. В феврале Союз российских пивоваров обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ МРЦ.

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

Политика Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине Комментируя слова экс-помощника президента РФ Владислава Суркова про Украину и Донбасс, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его шавкой, процитировав известного русского поэта Ивана Крылова, передает РИА Новости.

Игры В сеть попали кадры ремейка игры Resident Evil 3 Фанаты серии компьютерной игры Resident Evil ждут широкого анонса ремейка вышедшей в 1999 году третьей части через два дня.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

Гаджеты Представлен смартфон Honor View 30 Pro Honor View 30 Pro представлен в двух цветах: «голубой океан» и «полночный чёрный». Смартфон поступит в продажу с 3 марта.

Происшествия Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Экономика Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.

Общество Китай в три раза обошел США по количеству новых миллиардеров Согласно рейтингу самых богатых людей мира Hurun Global Rich List 2020, опубликованному сегодня, за год в Китае появилось в три раза больше новых миллиардеров, чем в США.