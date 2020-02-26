Экономика
РИА НовостиВ Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет. В феврале Союз российских пивоваров обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ МРЦ.
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с чего всё началось
СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.Коммерсантъвчера в 17:06
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Политика
Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля
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Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Комментируя слова экс-помощника президента РФ Владислава Суркова про Украину и Донбасс, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его шавкой, процитировав известного русского поэта Ивана Крылова, передает РИА Новости.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
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В сеть попали кадры ремейка игры Resident Evil 3
Фанаты серии компьютерной игры Resident Evil ждут широкого анонса ремейка вышедшей в 1999 году третьей части через два дня.
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Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
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В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
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Гаджеты
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Ранее сообщалось: В клипе «Новый Рим» Лобода исполнит танец шестилетней поклонницы.
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Polskie Radio: «Мы в каком-то смысле вернулись во времена холодной войны».
Гаджеты
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Футбол
«Okko Спорт» купил права на показ матчей МЛС
Стриминговый сервис «Okko Спорт» приобрел права на трансляции матчей МЛС, сообщает Betting Insider.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего Джаника Файзиева
Востребованная российская актриса Светлана Иванова оформила официальный брак с известным режиссером Джаником Файзиевым.
Кино
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Энергетика
«Ямал СПГ» отгрузил 30 млн тонн сжиженного газа
Экономика
Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон
Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
Общество
Китай в три раза обошел США по количеству новых миллиардеров
Согласно рейтингу самых богатых людей мира Hurun Global Rich List 2020, опубликованному сегодня, за год в Китае появилось в три раза больше новых миллиардеров, чем в США.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Гаджеты
Nokia воскресит еще один легендарный телефон
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Экономика
Чеснок подорожал в России на фоне ситуации с коронавирусом
Согласно статистике "Такском", средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 килограмм и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
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