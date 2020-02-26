Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
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В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

РИА Новости03:52

Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Телеканал 360°вчера в 20:14

Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво

Lenta.ru00:46

Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров

Интерфакс00:35

«Опора России» назвала оптимальную минимальную цену на пиво

ТАСС03:36

Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво

ПРАЙМвчера в 19:20

С пива сдувают цену

Коммерсантъвчера в 17:06
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В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Lenta.ru 01:31
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
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СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
РБК 03:20
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Экономика

Биржевые индексы США упали из-за коронавируса

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Компания 24 февраля в 11:07
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В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
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Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
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Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
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Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Astera 24 февраля в 05:15
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Происшествия

Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

РИА Новости 03:38
Авто

Представлен обновленный Hyundai i30

Семейство Hyundai i30 пополнилось свежей версией N Line, доступной для хэтчбека и фастбека, а также моторными гибридами.
ToDay News Ufa 03:40
Общество

Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии

Как сообщает газета «Коммерсант», в рамках действия новой системы граждане получат возможность докупать трудовой стаж и пенсионные баллы в случае, если их не достаточно для получения страховой пенсии.
Городовой 02:35
Политика

Сурков не исключил обнуления президентских сроков

На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
BFM.ru 01:44
Происшествия

Суд отклонил жалобу убийцы Немцова на перевод из колонии в тюрьму

REGNUM 02:55
Экономика

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Армия и оружие

Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта

РИА Новости 24 февраля в 19:41
Политика

Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности

До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.
Взгляд.ру вчера в 19:24
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Общество

Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
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«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Ведомости вчера в 16:24
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Экономика

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Известия вчера в 17:21
Политика

ВЦИОМ: участвовать в голосовании по Конституции планируют 66% россиян

Больше половины россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет этой весной.
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Космос

Подготовка МКС к прибытию модуля «Наука» откладывается

3DNews 02:18
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Футбол

«Челси» предложил Кепу и 30 миллионов евро за Яна Облака

Напомним, что Кепа перешел в «Челси» из «Атлетика» Бильбао за рекордные для голкипера 80 миллионов евро.
ODDS.ru вчера в 08:43
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