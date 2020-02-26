Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

РИА Новости03:52

С пива сдувают цену

Коммерсантъвчера в 17:06

Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво

Lenta.ru00:46

Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров

Интерфакс00:35

Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Телеканал 360°вчера в 20:14

Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво

ПРАЙМвчера в 19:20

«Опора России» назвала оптимальную минимальную цену на пиво

ТАСС03:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Общество

Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов

Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.
РИА Новости вчера в 13:37
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона

RuNews24.ru вчера в 03:01
Политика

Сурков допустил обнуление президентских сроков в России

Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
Lenta.ru 02:54
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после четвертых родов

Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после родов Отметим, что с первых же дней жизни маленький Давид стал центром притяжения семьи Оксаны Самойловой и Джигана.
Вокруг ТВ 24 февраля в 11:10
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Piter.tv 00:05
Экономика

Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно

Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
РБК 03:12
Общество

В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса

Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
RT на русском 03:08
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru 24 февраля в 16:00
Происшествия

Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

РИА Новости 03:38
Кино

В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»

RT на русском вчера в 08:57
Культура

В HBO подтвердили выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американская телевизионная компания HBO, принадлежащая WarnerMedia, подтвердила выход нового эпизода культового сериала «Друзья» - его покажут в мае этого года.
ГТРК Ямал вчера в 08:31
Общество

Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить

Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Lenta.ru 03:05
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за бывшего бойфренда Водонаевой

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего гонщика Артёма Маркелова.
News.ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина собралась подать на него в суд

Bimru.ru 03:55
Политика

Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Мой Брянск 02:21
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Авто

Новую «Газель» впервые заметили на российских дорогах

Тестовый экземпляр предстоящей модели «Газель NN» был замечен без камуфляжа в Нижнем Новгороде и сразу же стал предметом обсуждения на форуме gazelleclub.ru.
SpeedMe 02:50
Хоккей

Ковальчук прокомментировал дебют за «Вашингтон»

Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за "Кэпиталз".
Pravda.Ru 02:43
Экономика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости вчера в 18:08
Политика

Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса

Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса.
ТАСС 03:31
Здоровье

Минздрав Украины показал два мультфильма о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины разместило на своем сайте два мультфильма, которые рассказывают, что такое коронавирус и как снизить возможность заражения.
РИА Новости 01:52
Армия и оружие

В 2021 году на «Севмаше» заложат два подводных ракетоносца «Борей-А»

Регион 29 24 февраля в 03:55
Здоровье

В США началось первое испытание коронавирусного лечения ремдесивиром

Соединенные Штаты начали первое клиническое испытание экспериментального лечения коронавируса.
HotGeo вчера в 14:22
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Экономика

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

ВЦИОМ: участвовать в голосовании по Конституции планируют 66% россиян

Больше половины россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет этой весной.
EastRussia 01:38
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 году на 12,9%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 г. на 12,9% в годовом выражении до 201,2 млрд руб. против 178,2 млрд руб. в 2018 г. В том числе прибыль корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ составила 135,4 млрд руб. (в 2018 г. — 102,3 млрд руб.), розничного бизнеса — 65 млрд руб. (109,8 млрд руб.), малого и среднего бизнеса — 34,5 млрд руб. (33,9 млрд руб.), сообщает ВТБ.
Вести.Ru 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное