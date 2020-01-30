Общество
ИзвестияВ Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»
Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород». В то время как этот документ предлагает использование патентной системы.
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Тем же, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно. И уж тем более, это не касается владельцев дачных соток в садоводческих товариществах.
— Олег Валенчук, российский предпринимательАргументы и Факты 09:12
с чего всё началось
Патенты предлагают приобретать гражданам, занимающимся растениеводством и животноводством. На днях закон был одобрен в третьем чтении Государственной Думой и уже наделал немало шума. Так, нашлись те, кто назвал патенты для фермеров новым "налогом на огород".Российская газетавчера в 21:00
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Закон о переходе на патенты в животноводстве и растениеводстве одобрили сенаторы
Агентство Москва02:58
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