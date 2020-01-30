Общество

ИзвестияИзвестияВ Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»

Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород». В то время как этот документ предлагает использование патентной системы.
Читать в источнике
Комментировать56
Олег Валенчук
Тем же, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно. И уж тем более это не касается владельцев дачных соток в садоводческих товариществах.
— Олег Валенчук, российский предпринимательАргументы и Факты 09:12
с чего всё началось

В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Патенты предлагают приобретать гражданам, занимающимся растениеводством и животноводством. На днях закон был одобрен в третьем чтении Государственной Думой и уже наделал немало шума. Так, нашлись те, кто назвал патенты для фермеров новым "налогом на огород".
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»

Известия14:24

Скоро в Кургане пройдут ежегодные выставки-ярмарки «Дача. Сад. Огород» и «Зеленая дача»

SveticH.info28 января в 07:39

Нужно ли будет дачникам получать патент на растениеводство?

Аргументы и Факты09:12

В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Piter.tv05:39

Депутат Госдумы объяснил, кому грозит налог на огород

URA.Ru03:24

Закон о переходе на патенты в животноводстве и растениеводстве одобрили сенаторы

Агентство Москва02:58

Свежая голова

Российская газета12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Гаджеты

Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi

На убившее аккумуляторы смартфонов Xiaomi обновление обратили внимание пользователи Reddit и тематических форумов.
Lenta.ru вчера в 07:12
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 15:43
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

РБК 07:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

Известия 17:46
Космос

Заглянуть в космос теперь можно со смартфона

В мобильном приложении до сих пор Земля была на чёрном фоне, но последнее обновление наконец добавило возможность отображения звёзд вокруг и на мобильных устройствах.
Популярная механика 05:55
Общество

Какие наказания водителям заложены в новом КоАП

В проекте КоАП за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей против сегодняшних 500 рублей.
Российская газета 16:12
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия 15:00
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

Культуромания 09:32
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Общество

Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

Газета.Ru 07:55
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 05:35
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета 17:01
Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
РИА Новости 16:06
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru 15:55
Кино

Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор

Игромания.ру 08:51
Наука

Реконструирован череп одного из древнейших хищников

Ученые создали фотореалистичную трехмерную реконструкцию, которая позволит провести точные измерения внутренних структур особи.
Дилетант 09:19
Футбол

Дзюба на тренировке забил гол и отразил пенальти

Решающими стали удар Артема Дзюбы и отраженный им же 11-метровый удар.
Спорт-Экспресс 13:15
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
ToDay News Ufa вчера в 08:11
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

RT на русском вчера в 15:08
Футбол

В инстаграме Роналду выявлено более 50 млн фейковых подписчиков

Sport24.ru 11:05
Происшествия

СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:53
Космос

Источник: отмененный из-за проблем с электрикой запуск «Союза» намечен на 14 февраля

Запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан" предварительно перенесен на 14 февраля.
ТАСС 17:25
Энергетика

Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»

Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
ГЛАС.RU 11:01
Общество

Власти Китая назвали дату окончания вспышки коронавируса

В Китае назвали предварительную дату спада вспышки коронавируса в стране.
News.ru 00:37
Космос

Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников

Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Красная весна 28 января в 23:32
Армия и оружие

СМИ сообщают о прибытии турецкой военной техники в Триполи

По данным ливийского телеканала "218", в Триполи военно-морские силы Турции доставили солдат и военную технику.
Московский Комсомолец вчера в 16:33
Здоровье

Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука

Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
UfacityNews.ru 00:53
Здоровье

В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

В США зарегистрирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку, передает ТАСС.
Рамблер 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное