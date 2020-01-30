Патенты предлагают приобретать гражданам, занимающимся растениеводством и животноводством. На днях закон был одобрен в третьем чтении Государственной Думой и уже наделал немало шума. Так, нашлись те, кто назвал патенты для фермеров новым "налогом на огород".

с чего всё началось

Тем же, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно. И уж тем более это не касается владельцев дачных соток в садоводческих товариществах.

Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород». В то время как этот документ предлагает использование патентной системы.

В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»

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