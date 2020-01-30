Экономика
Российская газетаВ Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»
Патенты предлагают приобретать гражданам, занимающимся растениеводством и животноводством. На днях закон был одобрен в третьем чтении Государственной Думой и уже наделал немало шума. Так, нашлись те, кто назвал патенты для фермеров новым "налогом на огород".
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Владимир Плотников: Патентная система налогообложения не будет применяться к личным подсобным хозяйствам
Волжская правда (г. Волжский)вчера в 13:26
Закон о переходе на патенты в животноводстве и растениеводстве одобрили сенаторы
Агентство Москва02:58
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