Общество
Российская газетаВ Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»
Патенты могут заинтересовать предпринимателей, которые ведут сельское хозяйство на больших участках и используют труд наемных работников. Тем же, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно.
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с чего всё началось
Патенты предлагают приобретать гражданам, занимающимся растениеводством и животноводством. На днях закон был одобрен в третьем чтении Государственной Думой и уже наделал немало шума. Так, нашлись те, кто назвал патенты для фермеров новым "налогом на огород".Российская газетавчера в 21:00
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Закон о переходе на патенты в животноводстве и растениеводстве одобрили сенаторы
Агентство Москва02:58
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