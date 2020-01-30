Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Патенты могут заинтересовать предпринимателей, которые ведут сельское хозяйство на больших участках и используют труд наемных работников. Тем же, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно.
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Олег Валенчук
Тем же, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно. И уж тем более это не касается владельцев дачных соток в садоводческих товариществах.
— Олег Валенчук, российский предпринимательАргументы и Факты 09:12
с чего всё началось

В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

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