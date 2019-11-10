К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.

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В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз

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