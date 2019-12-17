Армия и оружие
Евразия DailyВ Средиземном море начались совместные учения России и Сирии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя учений контр-адмирала Александра Юлдашева, они проводятся на едином оперативном фоне. «Тактические группы кораблей ВМФ России и ВМС САР в море выполняют артиллерийские стрельбы, проведут совместное маневрирование», — сказал контр-адмирал.
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с чего всё началось
Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря. В маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.РИА Новостивчера в 21:12
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