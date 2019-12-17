Армия и оружие

Евразия DailyЕвразия DailyВ Средиземном море начались совместные учения России и Сирии

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя учений контр-адмирала Александра Юлдашева, они проводятся на едином оперативном фоне. «Тактические группы кораблей ВМФ России и ВМС САР в море выполняют артиллерийские стрельбы, проведут совместное маневрирование», — сказал контр-адмирал.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

ВМФ России и ВМС Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря. В маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.
РИА Новостивчера в 21:12

Подробнее о событии

Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море

RT на русскомвчера в 21:43

Россия и Сирия начали совместные военные учения в Средиземном море

РБКвчера в 23:43

Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Известиявчера в 22:13

ВМФ России и ВМС Сирии проводят совместные учения в Средиземном море

ТАСС01:17

Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море

Российская газетавчера в 21:36

Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Газета.Ruвчера в 21:35

ВМФ России и ВМС Сирии начали совместные учения в Средиземном море

РИА Новостивчера в 21:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 06:04, Ашберн
Политика

Украина разрешит двойное гражданство

Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
ИА Новороссия вчера в 05:26
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Хоккей

«Нью-Джерси» обменял Холла в «Аризону»

Драфт-пик третьего раунда 2021 год станет вторым, если «Аризона» выиграет раунд плей-офф или переподпишет контракт с Холлом.
Спорт-Экспресс вчера в 17:07
Происшествия

Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Газета.Ru вчера в 18:14
Происшествия

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Вести.Ru 05:26
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Общество

Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX

Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Известия вчера в 21:31
Происшествия

У стен Рады произошли столкновения митингующих с полицией

REGNUM 05:27
Происшествия

Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда

Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Первое антикоррупционное СМИ 05:37
Политика

В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 04:39
Общество

Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию

РИА Новости 04:45
Шоу-бизнес

Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее

Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Wday.ru вчера в 05:11
Интернет

Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева

Одним из самых громких скандалов конца прошлой — начала этой недели стало так называемое дело Сысоева, имеющее отношение не только к ряду гигантов российского и мирового IT-бизнеса, но и к имиджу страны в целом.
РИА Новости 00:00
Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Культуромания 05:12
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
Политика

Путин может принять участие в перезахоронении останков генерала Гюдена

Церемония перезахоронения останков французского генерала Гюдена может пройти с участием российского президента Владимира Путина.
REGNUM 05:20
Армия и оружие

Спецназ России вооружат бесшумным автоматом

На вооружении спецназа России появятся новейшие бесшумные автоматы.
РЕН ТВ 15 декабря в 13:06
Наука

Чеснок оказался эффективен для профилактики инфарктов и инсультов

Чеснок является мощным средством для борьбы с опасными сосудистыми заболеваниями, включая инфаркт и инсульт, сообщает Chinese Journal of Natural Medicines.
Политическая Экспертиза 02:40
Хоккей

«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Космос

Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых

Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
Naked Science 02:12
Политика

Вице-премьер Борисов прибыл в Сирию

Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
ТАСС вчера в 08:24
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук отмечает день рождения

Сегодня, 17 декабря, свой день рождения отмечает Светлана Бондарчук. Трудно поверить, но ей исполняется уже 51 год.
Экспресс газета вчера в 22:30
Политика

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Взгляд.ру вчера в 16:28
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Кино

«Дылда» Балагова попала в шорт-лист премии «Оскар»

Интерфакс вчера в 18:38
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

РБК 02:53
Авто

Глобальная Kia Optima получила полный привод

Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
SpeedMe 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное