Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря. В маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

с чего всё началось

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя учений контр-адмирала Александра Юлдашева, они проводятся на едином оперативном фоне. «Тактические группы кораблей ВМФ России и ВМС САР в море выполняют артиллерийские стрельбы, проведут совместное маневрирование», — сказал контр-адмирал.

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