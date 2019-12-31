Политика
Expert.ruВ Средиземноморье разворачивается ожесточенная борьба за огромные месторождения газа
Анкара же защищает права на газовое месторождение Турецкой республики, расположенной на севере острова, признанной только Турцией и защищаемой уже почти полвека от греков-киприотов турецкими войсками.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области
Хоккей
Россия победила Швейцарию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Общество
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Политика
Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций
Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Армия и оружие
Россия и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
Как заявили ТАСС в Минобороны Белоруссии, в наступившем году Минск и Москва обсудят дальнейшее использование Россией двух военных объектов на белорусской территории.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Хоккей
Радулов принес победу «Далласу» в присутствии более 85 тысяч зрителей
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Спорт
Александр Большунов: В ожидании Клэбо проплакал три часа
Четырехкратный призер Олимпийских игр Александр Большунов заявил, что норвежец Йоханнес Клэбо проигнорировал его приглашение выпить водки на Новый год.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Футбол
Ибрагимович официально стал игроком «Милана»
В 2010–2012 годах Ибрагимович уже выступал за «Милан».
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Музыка
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Интернет
Агентство Brand Analytics подвело итоги исследования топ-платформ
Если в январе 2019 года совокупная цитируемость платформ в рейтинге практически вдвое уступала совокупной цитируемости медиаресурсов в Топ-100 (5,2 млн ссылок против 9,98 млн ссылок), то финишировали год платформы обойдя в декабре медиаресурсы Топ-100 (9,85 млн ссылок на платформы против 8,6 млн ссылок на Топ-100).
Армия и оружие
США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике
Как сообщил Эндрю Льюис, в случае столкновения с российским арктическим флотом американские суда смогут быстро разбить его.
Космос
Черная дыра, смерть динозавров и другие тренды уходящего года
Все началось с того, что в этом году Барбара Райт-Вентер использовала открытую базу ДНК с сайта gedmatch.com для поиска преступника, разыскиваемого вот уже 40 лет за множество изнасилований и убийств.
Энергетика
Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти
По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Технологии
Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.