Политика

Expert.ruExpert.ruВ Средиземноморье разворачивается ожесточенная борьба за огромные месторождения газа

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Анкара же защищает права на газовое месторождение Турецкой республики, расположенной на севере острова, признанной только Турцией и защищаемой уже почти полвека от греков-киприотов турецкими войсками.
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области

RT на русском 16:10
Хоккей

Россия победила Швейцарию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Интерфакс-Спорт 09:00
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета вчера в 03:11
Происшествия

Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Известия 14:32
Общество

Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Ореанда-Новости 13:18
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 05:12
Политика

Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций

Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.
РИА Новости 11:36
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН вчера в 11:35
Армия и оружие

Россия и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

Как заявили ТАСС в Минобороны Белоруссии, в наступившем году Минск и Москва обсудят дальнейшее использование Россией двух военных объектов на белорусской территории.
Военное дело 08:01
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня вчера в 14:51
Хоккей

Радулов принес победу «Далласу» в присутствии более 85 тысяч зрителей

Российская газета 03:28
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru 13:46
Спорт

Александр Большунов: В ожидании Клэбо проплакал три часа

Четырехкратный призер Олимпийских игр Александр Большунов заявил, что норвежец Йоханнес Клэбо проигнорировал его приглашение выпить водки на Новый год.
Советский спорт 06:01
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Футбол

Ибрагимович официально стал игроком «Милана»

В 2010–2012 годах Ибрагимович уже выступал за «Милан».
Профиль 13:42
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия вчера в 03:38
Музыка

Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»

Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Город55.ру 03:44
Интернет

Агентство Brand Analytics подвело итоги исследования топ-платформ

Если в январе 2019 года совокупная цитируемость платформ в рейтинге практически вдвое уступала совокупной цитируемости медиаресурсов в Топ-100 (5,2 млн ссылок против 9,98 млн ссылок), то финишировали год платформы обойдя в декабре медиаресурсы Топ-100 (9,85 млн ссылок на платформы против 8,6 млн ссылок на Топ-100).
Давыдов.Индекс 13:38
Армия и оружие

США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике

Как сообщил Эндрю Льюис, в случае столкновения с российским арктическим флотом американские суда смогут быстро разбить его.
OAnews 10:40
Космос

Черная дыра, смерть динозавров и другие тренды уходящего года

Все началось с того, что в этом году Барбара Райт-Вентер использовала открытую базу ДНК с сайта gedmatch.com для поиска преступника, разыскиваемого вот уже 40 лет за множество изнасилований и убийств.
Популярная механика 31.12.19 в 01:16
Энергетика

Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти

По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Lenta.ru 15:40
Политика

США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
ТАСС 17:22
Здоровье

Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Москва 24 31.12.19 в 00:49
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Технологии

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru вчера в 16:01
Футбол

«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Lenta.ru 16:49
Авто

BMW рассказала о новинках в 2020 году для России

В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
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