с чего всё началось

Под Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов. Работу проводит Следственный комитет в рамках уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства. Тела расстрелянных женщин, стариков и детей обнаружены примерно в километре от села Водино.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 173

Политика Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш» Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Футбол Быстров считает, что болельщики «Спартака» полюбят Кокорина Быстров добавил, что фанаты «Спартака» полюбят Кокорина после того, как тот забьет несколько мячей.

Автоспорт Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал быстрейшим в первой свободной практике четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".

Здоровье В Омской области выявили 125 новых случаев коронавируса Стоит отметить, что Омская область с 6768 заболевшими уже вышла на 11-е место в коронавирусном рейтинге страны с наибольшим числом инфицированных лиц. 60

Путешествия Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах. 389

Происшествия У муниципального депутата Галяминой проходит обыск Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах. 437

Политика Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК» Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook. 246

Политика Кравчук выступил против особого статуса Донбасса Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса. 143

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России. 183

Экономика Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят зачислить в федеральный бюджет возмещение от "Норникеля" за разлив топлива в Норильске.

Общество «Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных рейсов в Стамбул Частота выполнения рейсов может меняться, а пассажирам отмененных рейсов вернут деньги.

Общество Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования. 24

Общество Смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми в мире Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей. 48

Фигурное катание Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко. 2

Политика США ввели санкции против двух граждан Китая Министерство финансов США заявило о введении санкций против двух граждан Китая, а также Синьцзянского производственно-строительного корпуса. 2

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,5K