Происшествия
BFM.ruПод Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов
Под Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов. Работу проводит Следственный комитет в рамках уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства. Тела расстрелянных женщин, стариков и детей обнаружены примерно в километре от села Водино.
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Следователи извлекают останки убитых во время Сталинградской битвы мирных граждан
НовостиВолгограда.ру07:55
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости 07:46
Футбол
Быстров считает, что болельщики «Спартака» полюбят Кокорина
Быстров добавил, что фанаты «Спартака» полюбят Кокорина после того, как тот забьет несколько мячей.
ProstoProSport 11:17
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал быстрейшим в первой свободной практике четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".
РИА Новости 08:03
Политика
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны.
РИА Новости 09:05
Здоровье
В Омской области выявили 125 новых случаев коронавируса
Стоит отметить, что Омская область с 6768 заболевшими уже вышла на 11-е место в коронавирусном рейтинге страны с наибольшим числом инфицированных лиц.
RuNews24.ru 04:01
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Здоровье
111 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 302 693 человека, за сутки – 3 812.
Алтайская правда 02:01
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой проходит обыск
Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Политика
Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»
Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook.
РБК 11:14
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Экономика
Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске
Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят зачислить в федеральный бюджет возмещение от "Норникеля" за разлив топлива в Норильске.
Российская газета 11:01
Общество
«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных рейсов в Стамбул
Частота выполнения рейсов может меняться, а пассажирам отмененных рейсов вернут деньги.
Коммерсантъ 09:04
Общество
Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями
В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
Общество
Смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми в мире
Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 07:08
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Политика
США ввели санкции против двух граждан Китая
Министерство финансов США заявило о введении санкций против двух граждан Китая, а также Синьцзянского производственно-строительного корпуса.
RT на русском 10:44
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Шоу-бизнес
Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея увезли в больницу
Рэпер Элджей в сторис Instagram опубликовал видео, на котором его везут в машине скорой помощи.
Фонтанка.Ру 09:32
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14