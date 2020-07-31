с чего всё началось

Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится на сайте СК России.

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 343

Общество В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта. 121

Финансы Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск. 2

Общество Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 3

Путешествия Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отечественном отеле Российская туристка, отдохнувшая в одном из люксовых отелей на берегу озера Тургояк на Южном Урале, рассказала о кошмарном отпуске.

Экономика Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней Минфин решил сыграть на опережение и в конце мая представил законопроект, который практически закрывал «сквозной» подход с начала 2021 года. 15

Авто Появились шпионские фото нового грузовика «Валдай Next» Судя по фото, новый ГАЗ получит бескапотную кабину от китайского грузовика Foton, но с эмблемой российского автопроизводителя на решётке радиатора и с шильдиками «Valdai Next» на дверях. 46

Авто Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар Компания Lamborghini представила новый трековый суперкар Essenza SCV12, который был разработан гоночным подразделением Squadro Corse. 2

Политика Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 527

Киберспорт Valve добавила команду для ускорения загрузки матчей в Dota 2 Valve добавила экспериментальный параметр запуска в Dota 2, который призван помочь владельцам слабых компьютеров быстрее подключаться к матчам.

Общество На Курилах выловили почти двухсоткилограммового голубого тунца У Южных Курил выловили 184-килограммового голубого тунца, это первая рыба подобного размера, доставленная во Владивостокский морской рыбный порт. 3

Игры Инсайдеры: Sony и Microsoft ещё не сделали все запланированные анонсы У Sony и Microsoft ещё есть неанонсированные игры — на прошедших в июне и июле трансляциях были представлены не все тайтлы, готовые к презентации. 1

Общество Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. 48

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