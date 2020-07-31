Происшествия

РБКРБКВ Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны

Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится на сайте СК России.
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с чего всё началось
Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится
 на сайте СК России.
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СК допросил свидетелей геноцида времен войны под Сталинградом

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Свежий трейлер слэшер-шутера Bright Memory: Infinite появился в сети за несколько часов до официальной премьеры.
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Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года

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