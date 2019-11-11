Политика
Суть событийВ Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок»
Основатель организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мёртвым в Стамбуле. Эту информацию подтвердили турецкие власти, сообщив, что начинают расследование обстоятельств его смерти. Сообщения о смерти Ле Мезюрье сначала появились в турецких и западных СМИ.
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с чего всё началось
Бывшего агента британский МИ-6 и соучредителя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым во дворе его дома в Стамбуле, сообщила турецкая газета Sozcu.Телеканал 360°11:19
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:37, Ашберн
Экономика
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Политика
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Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
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Адвокат преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, Александр Почуев, заявил, что защита может заявить о том, что он оборонялся.
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Происшествия
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Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Политика
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Общество
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Международная команда ученых обнаружила в малоизученном участке мозга рецептор, который может отвечать за регуляцию плохого настроения.