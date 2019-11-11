Политика

Суть событийСуть событийВ Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок»

Основатель организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мёртвым в Стамбуле. Эту информацию подтвердили турецкие власти, сообщив, что начинают расследование обстоятельств его смерти. Сообщения о смерти Ле Мезюрье сначала появились в турецких и западных СМИ.
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с чего всё началось
Бывшего агента британский МИ-6 и соучредителя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым во дворе его дома в Стамбуле, сообщила турецкая газета Sozcu
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Телеканал 360°11:19

Подробнее о событии

Что произошло за день: понедельник, 11 ноября

Интерфакс12:58

В Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок»

RT на русском11:36

В Стамбуле обнаружили тело основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье

ТАСС07:15

«Белые каски» подтвердили смерть основателя организации в Стамбуле

Известия11:29

В Стамбуле нашли мертвым помогавшего «Белым каскам» экс-офицера Британии

РБК08:05

Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Газета.Ru09:30

«Белые каски» подтвердили информацию о смерти своего организатора

РИА Новости08:32
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Мария Захарова не прошла мимо смерти создателя «Белых касок»

Вести.UZ09:14
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