с чего всё началось

Мужчина ранее работал в британской разведке Ми-6. По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.

В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»

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