Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»

Мужчина ранее работал в британской разведке Ми-6. По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
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с чего всё началось
Бывшего агента британский МИ-6 и соучредителя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым во дворе его дома в Стамбуле, сообщила турецкая газета Sozcu
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