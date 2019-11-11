Политика
РИА НовостиВ Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
Мужчина ранее работал в британской разведке Ми-6. По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
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с чего всё началось
Бывшего агента британский МИ-6 и соучредителя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым во дворе его дома в Стамбуле, сообщила турецкая газета Sozcu.Телеканал 360°11:19
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
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