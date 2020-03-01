Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе освободили после задержания в Стамбуле. Об этом в своём Telegram-канале сообщила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «Главреда турецкого «Спутника» отпустили после допроса!» — написала она.

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