Происшествия
REGNUMЧисло жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
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Общество
В платежках ЖКХ может появиться новая строка
Сообщается, что данная услуга будет включаться в квитанцию на оплату услуг ЖКХ автоматически, но россияне смогут отказаться от нее самостоятельно.
Футбол
Ари: об интересе со стороны Капелло узнал от Широкова
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Шоу-бизнес
42-летняя Светлана Зейналова рассталась с отцом своей младшей дочери
Сегодня стало известно, что Светлана Зейналова ушла от своего возлюбленного Дмитрия, который является отцом ее младшей дочери.
Политика
Сенат США оправдал Дональда Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Шоу-бизнес
Петросян со смехом назвал размер своей пенсии
Политика
МИД РФ: более 60 российских дипломатов не получили визы США
Более 60 сотрудников МИД России, оформленных для работы в США, ждут американских виз уже несколько месяцев, а некоторые из них — более двух лет.
Происшествия
В Корсакове сбили 81-летнюю женщину
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале
Общество
Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода
Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Спорт
Больше 20 млрд часов в играх и 70 тысяч обзоров в день — Valve подвела итоги 2019 года в Steam
В общей сложности геймеры провели в играх больше 20,5 млрд часов, а функцией Remote Play Toghether воспользовались 2,3 млн человек.
Экономика
Минск ежегодно платит России по кредитам $1 млрд — Лукашенко
Ежегодные выплаты Белоруссии по кредитам России составляют 1 млрд долларов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Политика
Рада снова рассмотрит законопроект о праве жителей Донбасса на пенсию
5 февраля украинские парламентарии отправили на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Кино
Появился дебютный тизер новой «Пилы»
Армия и оружие
БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии
Биатлон
Бабиков победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону
Напомним, Бабиков принял участие в первом этапе Кубка мира по биатлону как победитель Кубка IBU.
Политика
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб
В сирийской провинции Идлиб правительственные войска вошли в город Саракиб, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Аль-Маядин".
Технологии
Пользователям Android рекомендовали удалить ряд опасных приложений
Как сообщает ToDay News Ufa источник VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Гаджеты
Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе
В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.
Хоккей
Киселевич назначен капитаном сборной России на этап Евротура в Швеции
Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не помогут Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков.