Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
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