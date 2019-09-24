Происшествия
РИА Новости КрымВ Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Восемь человек получили легкие ранения, некоторым зданиям нанесен незначительный ущерб, передает РИА Новости.
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-западе Турции
Московский Комсомолец Турция24 сентября в 08:42
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
Экономика
Авиационный завод «Прогресс» в Приморье объявил о массовых сокращениях
Авиационный завод «Прогресс», расположенный в приморском городе Арсеньеве, анонсировал предстоящее массовое сокращение своих работников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 24 сентября в 22:50
Наука
Российские исследователи обнаружили новый класс антибиотиков
Российские ученые сделали ставку на обнаружение новых хемотипов, что более эффективно при поиске антибактериальных препаратов.
Капитал страны 13:13
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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Зеленский пообещал Трампу, что новый Генпрокурор Украины рассмотрит дело Джо Байдена, расследование будет проведено "открыто и откровенно".
Эхо Москвы вчера в 10:12
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Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости вчера в 15:12
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Белоруссия призвала мир отказаться от запрещенных ДРСМД ракет
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал европейские страны подписать декларацию об отказе от производства и размещения на своей территории ракет средней и меньшей дальности.
ФАН 20:41
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Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Экономика
Размер кредитов для российских пенсионеров вырос на 20% за год
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Клопс вчера в 00:59
Политика
В Польше прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL
Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
RT на русском 20:40
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Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
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Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках
Российские банки задумались о взимании платы за хранение валюты на своих счетах.
Москва 24 05:06
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета
Глава МИД РФ заявил, что ранее днем обсудил вопрос конституционного комитета с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Политика Сегодня 19:26
Политика
Генсек НАТО сообщил об обсуждении с Зеленским вопроса членства Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе встречи в Нью-Йорке он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским членство Украины в организации.
RT на русском 20:13
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Армия и оружие
В госдепе заявили, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб, были несколько пострадавших.
РИА Новости 19:13
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Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Экономика
Минфин не включал в трехлетний план приватизации «Аэрофлот» и РЖД
Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".
РИА Новости 09:41
Кино
«К звездам»: через тернии к Тарковскому
Новый фильм Джеймса Грэя "К звёздам" был анонсирован давно, но крайне скупо.
Сахалин.Инфо 20:30
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru 03:51
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Гаджеты
Новейший смартфон производства КНДР представлен на выставке в Пхеньяне
Новейший смартфон производства КНДР "Пхурын ханыль" ("Голубое небо") представлен публике на 15-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров.
ТАСС 10:08
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
Rambler News Service 01:22
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
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Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Транспорт
В Госдуме оценили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в беседе с НСН оценил предложение использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском 12:10
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 05:21
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews 16:11