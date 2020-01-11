Происшествия
РИА НовостиВ Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
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Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Политика
Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Здоровье
Помощь по ОМС стала шире и доступнее
Были также сокращены сроки ожидания диагностических исследований и получения специализированной медицинской помощи тем, у кого обнаружено или заподозрено онкологическое заболевание.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Происшествия
В московском метро мужчина упал на пути
Политика
Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе
Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон и Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Футбол
«Факел» подписал игрока молодежной команды «Динамо»
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ
Сборная Востока переиграла команду Запада в Матче звезд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и завоевала Кубок вызова.
Политика
Джонсон оценил признание Ираном вины в катастрофе Boeing
Признание Ираном вины в уничтожении по ошибке украинского пассажирского самолета является важным шагом, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Гаджеты
108 Мп не завезли. Samsung Galaxy S20 и S20 Plus получат 12-мегапиксельные камеры
Что касается Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus, то они получат новое поколение 12-мегапиксельного датчика изображения, при этом размер пикселя составит 1,8 мкм.
Шоу-бизнес
Похож на девочку: Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Похож на девочку: Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Фотомодель решила больше не скрывать Ратмира от пользователей Интернета.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Технологии
Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия
В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.
Шоу-бизнес
«Когда лень бриться»: Вера Брежнева «отрастила» усы в отпуске
Политика
Вице-премьер Юрий Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли
Вице-премьер РФ Юрий Борисов посетил сегодня предприятие "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева" в Железногорске.
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас»
Политика
В Сети появилось видео попадания иранской ракеты в украинский Boeing
Политика
Путин и Меркель проводят встречу в Кремле
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле.
Общество
Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже
Армия и оружие
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Здоровье
Директор НИИ онкологии рассказал, что Андрею Павленко не повезло
Для снижения риска заболевания «достаточно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться и проходить медицинские профилактические обследования», сообщил директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев.
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».