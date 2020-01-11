Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
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Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Турции

ТАСС09:30

В пригороде Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,8

RT на русском09:25

Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику среди жителей Стамбула

Интерфакс09:01

В пригороде Стамбула произошло землетрясение

Газета.Ru09:12

В Стамбуле произошло землетрясение

Московский Комсомолец08:53

Момент землетрясения в Стамбуле попал на видео

Известия09:43

Пострадавших при землетрясении в Стамбуле нет

РИА Новости09:27
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В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Известия 02:30
Здоровье

Помощь по ОМС стала шире и доступнее

Были также сокращены сроки ожидания диагностических исследований и получения специализированной медицинской помощи тем, у кого обнаружено или заподозрено онкологическое заболевание.
Российская газета вчера в 05:34
Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Известия 06:35
Происшествия

В московском метро мужчина упал на пути

Московский Комсомолец 09:01
Политика

Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе

Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон и Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 07:59
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском вчера в 08:54
Футбол

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Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ

Сборная Востока переиграла команду Запада в Матче звезд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и завоевала Кубок вызова.
РИА Новости 08:48
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Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе

РИА Новости 09:44
Политика

Джонсон оценил признание Ираном вины в катастрофе Boeing

Признание Ираном вины в уничтожении по ошибке украинского пассажирского самолета является важным шагом, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Парламентская газета 09:31
Гаджеты

108 Мп не завезли. Samsung Galaxy S20 и S20 Plus получат 12-мегапиксельные камеры

Что касается Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus, то они получат новое поколение 12-мегапиксельного датчика изображения, при этом размер пикселя составит 1,8 мкм.
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Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия

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«Арсенал» сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас»

РИА Новости 09:42
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В Сети появилось видео попадания иранской ракеты в украинский Boeing

Реальное время 09 января в 23:23
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Путин и Меркель проводят встречу в Кремле

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле.
Коммерсантъ 06:55
Общество

Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже

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Армия и оружие

В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных

РИА Новости 09:44
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Раскрыт секрет кардигана Путина

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Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Газета.Ru 08:00
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Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
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Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету

Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
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Умер правивший 50 лет султан Омана

Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Lenta.ru вчера в 19:27
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Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Lenta.ru 09:19
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Директор НИИ онкологии рассказал, что Андрею Павленко не повезло

Для снижения риска заболевания «достаточно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться и проходить медицинские профилактические обследования», сообщил директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев.
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Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»

Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 09:07
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