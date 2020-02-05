Происшествия

REGNUMREGNUMСтало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле

Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба администрации провинции Стамбул. Глава Минтранса Турции Джахит Туран заявил, что в ходе инцидента никто не погиб.
Читать в источнике
Комментировать166

Подробнее о событии

Россиян не было в совершившем жесткую посадку в Стамбуле самолете

ТАСС12:43

Самолет в Стамбуле вышел за пределы посадочной полосы

Московский Комсомолец Турция10:51

В Стамбуле самолет при жесткой посадке разбился на три части

РИА Новости11:36

Лица в крови и взволнованные крики: опубликовано видео с места жесткой посадки самолета в Турции

ТК Звезда12:26

Более 50 человек госпитализированы после крушения самолета в Стамбуле

Известия12:22

Более 50 человек госпитализированы после ЧП с пассажирским самолетом в Стамбуле

Интерфакс12:17

В Сети появилось видео с выкатившимся за пределы ВПП в Стамбуле самолетом

РБК11:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:07, Ашберн
Транспорт

В России предложили ограничить использование шин с шипами

В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 08:44
Экономика

Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

Новые бюджетные расходы Одна из ключевых проблем, с которой столкнется ЦБ при принятии решения о ставке, — дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности, признают экономисты (в январе их анонсировал президент Владимир Путин).
РБК 03 февраля в 23:00
Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru вчера в 04:19
Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
ТАСС 12:03
Авто

Geely создаст антивирусный автомобиль

37 млн юаней выделила компания Geely на борьбу с коронавирусом. Все деньги пойдут на создание антивирусных машин.
Anonsens 03:22
Происшествия

СК возбудил еще одно дело против сотрудников саратовского Минздрава

17 января СК РФ сообщил также о возбуждении уголовного дела в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), дело также возбудили в отношении и других сотрудников ведомства по той же статье.
ТАСС 07:47
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

РИА Новости 12:05
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Газета.Ru 11:01
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Известия вчера в 23:14
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Армия и оружие

США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Инфорос 06:51
Космос

В ранней Вселенной открыли «мертвую» галактику-«монстра»

Индикатор 11:00
Шоу-бизнес

66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

В Ялте шторм унес жизни двух человек

Российская газета 06:18
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал вчера в 14:02
Киберспорт

Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged

Компания Blizzard прокомментировала ситуацию с неудачным запуском игры Warcraft III: Reforged, которая вызвала массу недовольства среди геймеров.
Planet Today вчера в 01:32
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Donday.ru 07:16
Происшествия

В Харьковской области в ДТП погибли пять человек

РИА Новости 12:06
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Пользователи жаловались на неполадки в работе почты, сайта, платежного сервиса и ряда функций «Яндекс.Музыки».
Коммерсантъ 11:27
Политика

Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Российская газета 05:34
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости вчера в 00:48
Политика

Владимир Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизнью

Предложенные поправки к Конституции продиктованы жизнью.
Авторадио вчера в 06:40
Общество

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Российская газета 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное