Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба администрации провинции Стамбул. Глава Минтранса Турции Джахит Туран заявил, что в ходе инцидента никто не погиб.

Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле

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