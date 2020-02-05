Происшествия
BFM.ruВ аэропорту Стамбула разбился самолет
Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. Лайнер врезался в ограждение аэропорта и загорелся.
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Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале
Армия и оружие
Пентагон размещает новые ядерные боеголовки для противодействия России
В Минобороны США официально подтвердили информацию о том, что идет оснащение баллистических ракет подводных лодок новыми ядерными боеголовками малой мощности.
Футбол
«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина
Общество
Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки
Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Политика
Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте
Человечество оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и угроз терроризма.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Происшествия
В Ялте шторм унес жизни двух человек
В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек, которым не удалось спастись.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Шоу-бизнес
Слухи о своей беременности подогрела Ольга Бузова
Последнее время в микроблоге Бузовой все чаще стали появляться посты на семейные темы.
Общество
В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет
В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Политика
Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Политика
В «Слуге народа» выступили против выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая выступила против выплат пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так как «неизвестны их взгляды по отношению к России».
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Единоборства
Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России
Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
Происшествия
В Подмосковье мужчина на глазах маленького сына убил кота
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Политика
Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня
«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов
"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Политика
Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
Культура