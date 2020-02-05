Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. Лайнер врезался в ограждение аэропорта и загорелся.

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