Происшествия
РИА НовостиВ Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.
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Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Футбол
АЕК Карреры спас ничью в матче с «Панионисом»
Коллектив экс-тренера московского «Спартака» Массимо Карреры добыл ничью на 92-й минуте. АЕК продлил серию без поражений до 8 матчей кряду.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Футбол
Криштиану Роналду посетит матч «Реал» — «Барселона»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Политика
Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды
В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
Футбол
«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
Политика
Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами
Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Футбол
«Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Здоровье
Названы 5 продуктов, которые вредят щитовидной железе
Как сообщает ToDay News Ufa, врачи рассказали, что для поддержания здоровья щитовидной железы, следует отказаться от следующих продуктов: Соя.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Политика
Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России
Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Общество
Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Коронавирус, прежде всего, поражает легкие человека.
Авто
Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж
Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства, которые следует навсегда выбросить из домашней аптечки
Большинство россиян укомплектовали домашнюю аптечку антибиотиками, витаминами, обезболивающими и «пакетиками» от гриппа и простуды.
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Экономика
Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу
Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.