Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.
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Что известно о задержании и освобождении сотрудников Sputnik Турция

RT на русском11:52

Главного редактора Sputnik Турция освободили

Взгляд.ру10:10

Главного редактора Sputnik Турция задержали

Lenta.ru07:20

В Турции освободили главреда Sputnik

РИА Новости09:54

Sputnik сообщило о задержании главного редактора турецкого подразделения

РБК07:47

Главного редактора Sputnik Турция освободили

ТАСС09:59

Главреда Sputnik Турция доставили на медицинское освидетельствование

Газета.Ru08:00
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Армия и оружие

РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Известия 14:41
Здоровье

Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
РИА Новости 05:41
Футбол

АЕК Карреры спас ничью в матче с «Панионисом»

Коллектив экс-тренера московского «Спартака» Массимо Карреры добыл ничью на 92-й минуте. АЕК продлил серию без поражений до 8 матчей кряду.
Матч ТВ 13:57
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Футбол

Криштиану Роналду посетит матч «Реал» — «Барселона»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».
Спорт-Экспресс 13:58
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru 14:27
Политика

Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
Газета.Ru 12:21
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости 10:31
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Политика

Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами

Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.
Экономика сегодня 15:06
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Военное дело 06:42
Футбол

«Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ

LiveSport.ru вчера в 14:29
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

ТАСС 10:12
Здоровье

Названы 5 продуктов, которые вредят щитовидной железе

Как сообщает ToDay News Ufa, врачи рассказали, что для поддержания здоровья щитовидной железы, следует отказаться от следующих продуктов: Соя.
ToDay News Ufa вчера в 16:04
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Политика

Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России

Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Известия 05:05
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Коронавирус, прежде всего, поражает легкие человека.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Авто

Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж

Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
Новые автомобили 00:06
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства, которые следует навсегда выбросить из домашней аптечки

Большинство россиян укомплектовали домашнюю аптечку антибиотиками, витаминами, обезболивающими и «пакетиками» от гриппа и простуды.
ФАН 08:39
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Экономика

Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 28 февраля в 05:50
Общество

Собчак, Пивоваров и Чепель попросили СКР найти убийцу Листьева

Daily Storm 14:04
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:51
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru 04:22
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