Редвуд-Сити, США, 15 июня 2020, 18:46 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Squadrons. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале компании 15 июня.

В Star Wars: Squadrons геймеры станут пилотами из «Звёздных войн»

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