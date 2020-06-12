Игры
REGNUMВ Star Wars: Squadrons геймеры станут пилотами из «Звёздных войн»
Редвуд-Сити, США, 15 июня 2020, 18:46 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Squadrons. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале компании 15 июня.
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Происшествия
Открывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве
Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле.
Газета.Ru 11:36
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Наука
Для диагностики рака впервые применили РНК-секвенирование
Биологи впервые диагностировали раковую опухоль с помощью секвенирования РНК – метода, который позволяет отслеживать изменения в активности отдельных генов в клетках.
ТАСС Наука 08:10
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Наука
Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Между мантией и ядром Земли обнаружены редкие геологические структуры.
Evo-rus.com 13 июня в 12:42
Политика
Турчинов заявил, что попробовал бы утопить войска РФ в Крыму в крови
«Хотя бы десятая часть была бы у меня того, что мы имели на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попробовал бы утопить в Крыму, сбросить в Чёрное море», — отметил Турчинов.
Цензуры.Нет 08:47
Авто
Renault начал продажи нового Renault Kaptur в России
Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня 08:48
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Политика
Путин призвал изменить «обветшалые» нормы строительной отрасли
«Обветшалые» и «устаревшие» нормы строительной отрасли нужно изменить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
Rambler News Service 10:09
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Происшествия
В центре Волгограда убили студента-медика
Российская газета 02:32
Происшествия
В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также перспективы взаимодействия в рамках БРИКС.
Rambler News Service 11:47
Футбол
Месси установил очередной рекорд Ла Лиги
Vprognoze.ru вчера в 04:15
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Российская газета 06:44
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $39 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 12:34
Общество
Навальный раскритиковал Плющенко из-за ролика о конституции
Политик-оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал Евгения и его жену Яну Рудковскую за участие в ролике поддержки голосования по поправкам в конституцию России, обвинив в эксплуатации их сына.
Газета.Ru 11:26