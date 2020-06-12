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REGNUMREGNUMВ Star Wars: Squadrons геймеры станут пилотами из «Звёздных войн»

Редвуд-Сити, США, 15 июня 2020, 18:46 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Squadrons. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале компании 15 июня.
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