Коронавирус
РИА НовостиВ Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
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Грозит «уголовка»: больная коронавирусом Санникова скрыла от начальства поездку в Испанию
Регион onlineвчера в 16:59
На Ставрополье главный инфекционист края заразила коронавирусом 11 человек
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 09:08
Ставропольского врача с коронавирусом могут привлечь к уголовной ответственности
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Источник: главный инфекционист Ставрополья попала в больницу с коронавирусом
Блокнот.ру19 марта в 09:53
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