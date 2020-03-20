Коронавирус
РИА НовостиВ Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
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Ставропольского врача с коронавирусом могут привлечь к уголовной ответственности
Newstracker.ruвчера в 16:09
Грозит «уголовка»: больная коронавирусом Санникова скрыла от начальства поездку в Испанию
Регион onlineвчера в 16:59
На Ставрополье главный инфекционист края заразила коронавирусом 11 человек
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 09:08
Источник: главный инфекционист Ставрополья попала в больницу с коронавирусом
Блокнот.ру19 марта в 09:53
Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае
Аргументы и Факты - Ставрополь19 марта в 09:45
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Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Здоровье
Еще два случая заражения коронавирусом выявлено в Кировской области
Ранее о новых случаях в Кировской области информировал оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России.
Здоровье
Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта
Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Наука
20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины
Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек. об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Армия и оружие
В Сирии боевики провели первую наземную атаку после перемирия
19 марта сирийские боевики провели крупнейшую с момента подписания договоренностей по деэскалации в Идлибе атаку на позиции САА.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Футбол
Арнор Сигурдссон: «Ужасная ситуация. Не можем ни играть, ни нормально тренироваться»
Очень надеюсь, вынужденный перерыв не затянется слишком уж надолго, и мы вновь сможем играть в футбол.
Авто
Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Авто
Toyota рассказала, какие RAV4 приобретают россияне
Японская корпорация рассказала о том, какие именно кроссы приобретали россияне.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Общество
Число заболевших коронавирусом россиян резко выросло
За прошедшие сутки в России увеличилось число заболевших коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса
Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прогнозирует, что эпидемия корогавируса пойдет на спад в России через два месяца.
Технологии
Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве
В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Здоровье
СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии
Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Наука
Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли
Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Общество
В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Армия и оружие
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Ракеты, стартовавшие с полигона в округе Сончхон, пролетели около 410 километров. Они не поднимались выше 50 километров.
Общество
S7 сообщила о прекращении полетов в Таиланд с 22 марта
Авиакомпания S7 Airlines объявила о временной приостановке с 22 марта рейсов в Таиланд из-за введения ограничений на въезд в королевство.
Общество
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
Летные испытания планируется провести в 2022 году.
Общество
В Польше объявлен режим эпидемии
В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Политика
В Италии призывают отменить санкции против России на фоне пандемии
Ассоциация итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" призывает отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ассоциации Александро Тирелли.