Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
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Ставропольского врача с коронавирусом могут привлечь к уголовной ответственности

Newstracker.ruвчера в 16:09

Грозит «уголовка»: больная коронавирусом Санникова скрыла от начальства поездку в Испанию

Регион onlineвчера в 16:59

Губернатор назвал инфекциониста Санникову безответственной

Блокнот Ставропольвчера в 07:21

На Ставрополье главный инфекционист края заразила коронавирусом 11 человек

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 09:08

У инфекциониста Ставрополья подозревают COVID-19

Рамблер19 марта в 11:59

Источник: главный инфекционист Ставрополья попала в больницу с коронавирусом

Блокнот.ру19 марта в 09:53

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Аргументы и Факты - Ставрополь19 марта в 09:45
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 23:02
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Здоровье

Еще два случая заражения коронавирусом выявлено в Кировской области

Ранее о новых случаях в Кировской области информировал оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России.
Интерфакс - Россия вчера в 11:00
Здоровье

Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта

Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Вечерний курьер 19 марта в 05:54
Наука

20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины

Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек. об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
РЕН ТВ вчера в 23:20
Армия и оружие

В Сирии боевики провели первую наземную атаку после перемирия

19 марта сирийские боевики провели крупнейшую с момента подписания договоренностей по деэскалации в Идлибе атаку на позиции САА.
Shraibikus News вчера в 16:11
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 19 марта в 00:02
Политика

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол

Арнор Сигурдссон: «Ужасная ситуация. Не можем ни играть, ни нормально тренироваться»

Очень надеюсь, вынужденный перерыв не затянется слишком уж надолго, и мы вновь сможем играть в футбол.
Bobsoccer вчера в 13:27
Авто

Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Новые автомобили вчера в 04:57
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 приобретают россияне

Японская корпорация рассказала о том, какие именно кроссы приобретали россияне.
CarsWeek.ru вчера в 16:11
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста вчера в 14:11
Общество

Число заболевших коронавирусом россиян резко выросло

За прошедшие сутки в России увеличилось число заболевших коронавирусом COVID-19.
Дни.ру вчера в 10:17
Здоровье

Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса

Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прогнозирует, что эпидемия корогавируса пойдет на спад в России через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 23:20
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru вчера в 08:21
Здоровье

СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Известия вчера в 20:50
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 09:07
Наука

Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли

Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
V-kosmose.com 19 марта в 13:50
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество

В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Суть событий 19 марта в 01:45
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Ракеты, стартовавшие с полигона в округе Сончхон, пролетели около 410 километров. Они не поднимались выше 50 километров.
Вести.Ru вчера в 22:47
Общество

S7 сообщила о прекращении полетов в Таиланд с 22 марта

Авиакомпания S7 Airlines объявила о временной приостановке с 22 марта рейсов в Таиланд из-за введения ограничений на въезд в королевство.
РБК вчера в 14:47
Общество

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Летные испытания планируется провести в 2022 году.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

В Польше объявлен режим эпидемии

В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.
Аргументы недели вчера в 14:39
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня 19 марта в 05:17
Политика

В Италии призывают отменить санкции против России на фоне пандемии

Ассоциация итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" призывает отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ассоциации Александро Тирелли.
Газета.Ru вчера в 22:13
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