В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

Экономика В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".

Здоровье Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».

Наука 20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек. об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Здоровье Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прогнозирует, что эпидемия корогавируса пойдет на спад в России через два месяца.

Здоровье СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).

Наука Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.

Общество В Польше объявлен режим эпидемии В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.

Музыка На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".