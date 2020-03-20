Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
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«Выздоровеет, спрошу с неё». Врач привезла в Ставрополь COVID-19 из Мадрида

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«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

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Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
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Число выявленных в Турции инфицированных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
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«Ювентус» – «Дон Боско»: а вы не были на Гаити?

В четверг 20 марта на Гаити пройдут матчи очередного тура, в одном из которых «Ювентус» сыграет с «Дон Боско» - мы составили прогноз на этот матч.
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ForZe распустила состав по Dota 2

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Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

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1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
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Экономика

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
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Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
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Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
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В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

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Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Нефть может упасть до $5 за баррель

Нефтяные трейдеры, которые переживают обвал рынка в условиях распада сделки ОПЕК+ и пандемии COVID-19, сообщили о том, что ситуация может усугубиться и цена нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
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В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

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Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
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В Польше объявлен режим эпидемии

В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

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Корсаковскую инфекционку могут перестроить под паллиативную помощь

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В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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