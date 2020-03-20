Коронавирус
РИА НовостиВ Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
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«Выздоровеет, спрошу с неё». Врач привезла в Ставрополь COVID-19 из Мадрида
Аргументы и Факты - Ставрополь15:16
На Ставрополье главный инфекционист края заразила коронавирусом 11 человек
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)09:08
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Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Путин: в России доля среднего класса достигла 70%
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 70% россиян принадлежат к среднему классу. Такой вывод основан на методике Всемирного банка.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Турции удвоилось за сутки
Число выявленных в Турции инфицированных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Футбол
«Ювентус» – «Дон Боско»: а вы не были на Гаити?
В четверг 20 марта на Гаити пройдут матчи очередного тура, в одном из которых «Ювентус» сыграет с «Дон Боско» - мы составили прогноз на этот матч.
Армия и оружие
КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Общество
«Газпром» может организовать производство антисептиков из газа
В «Газпроме» считают, что при переработке газа можно выработать производные для создания антисептиков.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Экономика
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Кино
«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США
Авто
Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Авто
Презентован сильно изменившийся паркетник Kia Sorento
Представители концерна Kia официально презентовали паркетника Sorento будущего модельного года, который будет доступен для приобретения на большинстве авторынках мира.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Нефть может упасть до $5 за баррель
Нефтяные трейдеры, которые переживают обвал рынка в условиях распада сделки ОПЕК+ и пандемии COVID-19, сообщили о том, что ситуация может усугубиться и цена нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Армия и оружие
Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма
Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Общество
В Польше объявлен режим эпидемии
В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Здоровье
Корсаковскую инфекционку могут перестроить под паллиативную помощь
Сахалинский минздрав не исключает возможности перепроектирования построенного в Корсакове корпуса для размещения инфекционного отделения и использования строения в качестве центра оказания паллиативной помощи.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.